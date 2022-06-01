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جدّه: بالشراكة مع "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية" اختَتمت "أكاديمية MBC" فعاليات المحطة الأولى من "رحلة إبداعية حول المملكة" بنسختها الثانية في مدينة جدّه، وذلك بالتعاون مع جامعة عّفت التي استضافت فعاليات تجارب أداء المشاركين.



شهدت الفعاليات التي امتدت من 29 ولغاية 31 مايو مشاركة واسعة ضمن فئات إعلامية وإبداعية متنوعة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الغناء والعزف والتمثيل وصناعة الأفلام والتقديم وغيرها، فيما قدّمت الفعاليات وتجارب الأداء الإعلامية السعودية سهى الوعل، أما لجنة التحكيم فضمّت كل من: خيرية أبواللبن، فيصل الزهراني، ريم الحبيب، وفيصل عبد الكريم.



جديرٌ بالذكر أن محطة جدة احتضنت 101 تجربة أداء، انتهت بفوز 12 من المتقدمين وهم:

فئة التمثيل: نادر الهوساوي، خلود حسن، تميم الحارثي

فئة الغناء: حاتم المغربي، سفانه سناري، هاجر المالكي

فئة العزف: نهار دمنهوري، مريم الطيب

فئة التقديم: عبدالله المالكي، مناب جستنيه، يزن الغامدي

فئة بيت البوكس: هدى زقزوق



يُذكر أن محطات الرحلة الإبداعية بنسختها الثانية تقام تباعاً بعد جدّه في كل من: جازان، أبها، العلا، تبوك، حائل، الخبر، الاحساء، والرياض.

