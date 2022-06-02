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إيلاف من الرباط:اعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي أن الامير مولاي رشيد ، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس ، رزق الاربعاء بمولود، أطلق عليه الملك محمد السادس اسم ’’صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام’’.

ورفع الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بهذه المناسبة ، إلى الملك محمد السادس ، أصدق عبارات التهاني وأجمل الأماني، وأيضا إلى الأمير مولاي رشيد، وإلى عقيلته الأميرة للا أم كلثوم.

وتزوج الأمير مولاي رشيد في نوفمبر 2014 من أم كلثوم بوفارس، كريمة مولاي المأمون بوفارس، نجل الأميرة للا خديجة إحدى أخوات الملك الراحل محمد الخامس، وكان واليا في وزارة الداخلية وعامل (محافظ) مراكش المدينة.

وكان الامير مولاي رشيد قد رزق بمولود بكر في 23 يونيو 2016, أطلق عليه اسم الملك محمد السادس اسم ’’مولاي احمد’’.

والأمير مولاي رشيد هو النجل الأصغر للملك الراحل الحسن الثاني، ولد في 20 يونيو 1970 بالرباط التي تابع بها دراسته الجامعية، حيث حصل في مايو 1993 على الإجازة في القانون العام (فرع الإدارة الداخلية) ودبلوم القانون المقارن. وفي يونيو 1996 نال الشهادة الثانية للدراسات العليا في شعبة العلاقات الدولية، ليحصل في 18 مايو 2001 على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو الفرنسية بميزة «مشرف جدا مع التنويه وتوصية خاصة بالنشر»؛ نظرا لأهمية الموضوع وقيمة الرسالة التي نوقشت تحت عنوان «منظمة المؤتمر الإسلامي دراسة لمنظمة دولية متخصصة».

وفي يوليو 2000 جرت ترقية الأمير مولاي رشيد إلى رتبة جنرال دوبريكاد (لواء).

واهتم الأمير مولاي رشيد منذ صغره بالأنشطة الثقافية والرياضية حيث يرأس منذ أبريل (نيسان) 1997 الجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح القنص، ويرأس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف. وفي 5 أكتوبر 2004 وشح الأمير مولاي رشيد من طرف الملك ألبير الثاني عاهل بلجيكا بالحمالة الكبرى لوسام ليوبولد الثاني. وينوب الأمير مولاي رشيد عن شقيقه الملك محمد السادس في حضور عدد من المؤتمرات العربية والدولية، وكان أول من قدم البيعة للملك صيف 1999.