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إيلاف من بيروت: صرح سيرهي هايداي، حاكم منطقة لوهانسك في أوكرانيا، الأحد أن "الوضع تصاعد للغاية" في سيفيرودونيتسكش؛ أفاد شهود عيان أن مدافع الهاوتزر الروسية تقصف المدينة بنحو"200 قذيفة في الساعة".

في غضون ذلك، يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب "إمدادات من الأسلحة الثقيلة" من مؤيديه الغربيين لتمكين قواته، كما قال يوم الأحد، من شن هجوم لتستعيد أوكرانيا جميع أراضيها. ومع ذلك، فإن الفحص البارد والجاد لوقائع الوضع يكشف أن مثل هذه الأهداف لديها فرصة ضئيلة أو معدومة لتحقيقها.

إذا لم تستطع القوات المسلحة الأوكرانية توقع هزيمة جيش بوتين عسكريًا وإعادته إلى روسيا، فقد يكون الوقت قد حان لكييف - والغرب - للسعي وراء حلول بديلة.

بث الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء الحياة في أمل أوكرانيا في أن تتمكن في نهاية المطاف من الفوز من خلال القتال بالموافقة على إرسال قاذفات صواريخ متقدمة إلى كييف. كتب بايدن: "لن أضغط على الحكومة الأوكرانية - في السر أو العلن - لتقديم أي تنازلات إقليمية". لكن هل ستؤدي منصات الإطلاق هذه، أو أي أسلحة ثقيلة إضافية، إلى قلب التوازن التكتيكي لصالح أوكرانيا؟ الجواب غير العاطفي هو "لا".

احتمالية ضئيلة

هناك ثلاثة أسباب أساسية لوجود احتمالية ضئيلة لأوكرانيا لهزيمة روسيا في إطار زمني معقول وبتكلفة معقولة. أولاً، لا يزال ميزان القوى الحالي بين الجانبين في أوكرانيا في صالح روسيا. ثانيًا، الإجمالي التراكمي لجميع المعدات التي قدمها الغرب أو وعد بها غير كافٍ بشكل كبير لخلق قوة قتالية كافية لطرد روسيا. وثالثًا، التكلفة المادية لأوكرانيا من حيث الجنود الذين سيُقتلون أو يُصابون، والمدنيون الذين يقتلون، والمدن المدمرة بينما تحاول المسيّرات خلق قوة قتالية كافية ستكون عالية جدًا.

كشفت التقارير في الأسابيع الأخيرة أنه في معركة دونباس، تحلق القوات الجوية الروسية بما يصل إلى 300 طلعة قتالية في اليوم بينما تحلق طائرات أوكرانيا ما بين خمس إلى 20 طلعة جوية، وفي كل مواجهة مع الطائرات الروسية، لا مساواة.

تعرض نظام الدفاع الجوي الأوكراني المتكامل لأضرار بالغة في الجولات الافتتاحية للحرب ولا يزال يعمل في حالة متدهورة بينما لا يزال النظام الروسي الحديث، القائم على نظام S400، يعمل بكامل طاقته. أعربت القوات الأوكرانية عن أسفها لمراسل بي بي سي الإثنين، حيث قال جندي أوكراني: "هناك الكثير من المدفعية (من الجانب الروسي). القصف يشبه الكابوس، نطلق النار في جولة واحدة، يطلقون النار في 10 جولات. عندما يطلق قناصنا النار، يرسلون حزمة كاملة من صواريخ غراد على موقعه. لذلك فهو في الأساس قناص برصاصة واحدة ويرسلون ما يقرب من 1000 دولار من قذائف المدفعية ". في المركبات القتالية، في بعض القطاعات، يفوق عدد أوكرانيا 20 إلى 1.

زيلينسكي يريد سلاحًا ثقيلًا

يؤيد الكثيرون في الغرب طلبات زيلينسكي الصارمة للحصول على " أسلحة ثقيلة "، معتقدين أنه إذا حصلت القوات الأوكرانية على المزيد من الدبابات وقطع المدفعية، فسيؤدي ذلك إلى قلب مجرى الحرب ضد روسيا. بينما نتفهم بالتأكيد رغبة الجميع في الغرب في مساعدة كييف على صد غزو موسكو، إلا أن هناك أسبابًا أساسية تجعل من غير المرجح أن تغير المساعدات الإجمالية التي تعهد بها الغرب الديناميكيات. في جميع الاحتمالات، فإن أفضل ما يمكن أن تأمله أوكرانيا هو فرض حالة من الجمود في الشرق - لكن حتى هذا أصبح أقل احتمالًا. سيستغرق الأمر 12 شهرًا كحد أدنى (والأكثر ملاءمة 18 شهرًا) لتشكيل قوة هجومية قوية بما يكفي ليكون لدى أوكرانيا أي أمل في طرد القوات الروسية.

تشارك قوات زيلينسكي حاليًا بشكل كامل على طول ثلاث جبهات، وهي في خطر السقوط على الكتف الشمالي من معركة دونباس، حيث يتم طرد القوات الأوكرانية من سيفيرودونتسك. في حين أن الخسائر الروسية كبيرة للغاية، فإن لدى موسكو ما يزيد على مليون جندي إضافي واحتياطي. كان لدى كييف نحو 170.000 جندي في الخدمة عندما بدأت الحرب، وتكبدت أيضًا خسائر فادحة، لكن لدى الأوكران مجموعة من القوى العاملة أصغر كثيرًا لتعويض الخسائر.

للحصول على أي فرصة لطرد روسيا من أوكرانيا، على كييف إنشاء قوة هجومية لا تقل عن 100000، مزودة بمعدات حديثة (على قدم المساواة مع معدات الناتو). هذه القوات، كما لوحظ، ستحتاج إلى عام على الأقل لتجميع آلاف المركبات المدرعة من الدول الغربية، وتخزين كميات هائلة من الذخيرة لكل عيار من الأسلحة، وملايين الغالونات من الوقود، وقطع الغيار، والميكانيكيين المدربين للاحتفاظ بأنواع المركبات المتنوعة شاحنات عاملة وشاحنات مساعدة لدعم كل هذه الاحتياجات اللوجستية طوال فترة الهجوم.

هجوم لا هوادة فيه

كل ذلك يجب أن يتم في سياق سعي المسيّرات التي تحاول وقف هجوم روسي لا هوادة فيه يسعى إلى تدمير أجزاء كبيرة من القوة النشطة في كييف، الأمر الذي يتطلب تركيزًا شبيهًا بالليزر للحكومة الأوكرانية وكل مورد يمكنهم حشده. من الصعب جدًا تخيل أن كييف - أو أي دولة على وجه الأرض - يمكنها أن تسعى في وقت واحد لصد عدو غازٍ يحتل بالفعل 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية بينما يستغرق 18 شهرًا اللازمة لإنشاء قوة هجومية جديدة من الصفر.

إن محاولة تكوين قوة هجومية قوية بما يكفي لطرد روسيا من الأراضي الأوكرانية تشبه محاولة إصلاح طائرة بمحرك مشتعل وهي لا تزال في الهواء. لا شك في أن القرار بيد الشعب الأوكراني وحكومته. لكن بغض النظر عن العواطف، خطر الفشل - المحدد من خلال احتمال خسارة الحرب بالكامل - مرتفع بشكل خطير، في تقديري. على الرغم من أنه من المقيت حتى التفكير، قد تضطر السلطات في كييف في نهاية المطاف إلى التفكير في السعي إلى تسوية تفاوضية مع موسكو، وهذا قد يشمل، في البداية على الأقل، التنازل عن دونيتسك ولوهانسك وشبه جزيرة القرم.

في الوقت الحالي، يرفض كل زعيم ومواطن في كييف بشدة أي اعتبار لصفقة الأرض مقابل السلام. وهذا أمر مفهوم تمامًا، نظرًا لأن روسيا قد استولت على الأراضي الأوكرانية بالقوة وسفكت الكثير من دماء المدنيين في هذه العملية. لكن الخيار قد ينحصر في يوم من الأيام في إنقاذ الأراضي التي يمكن لحكومة كييف تجنبها، أو تجنيب المزيد من الموت والدمار للسكان المدنيين، أو المخاطرة بخسارة كل شيء. لا ينبغي لأحد أن يواجه مثل هذا الخيار المروع، ولكن إذا استمرت الهجمات الروسية في إحراز تقدم ووصلت الخسائر في الأرواح الأوكرانية ذات يوم إلى نقطة تحول، فقد يصبح الأمر مطلوبًا.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945"