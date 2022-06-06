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إيلاف من لندن: يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصويتًا بالثقة في قيادته لحزب المحافظين بعد أن قدم عدد كافٍ من نواب الحزب خطابات تدعو إلى المنافسة على خلافته.

وسيعقد التصويت لنواب حزب المحافظين بين الساعة 6 مساءً و8 مساءً اليوم الإثنين، في مجلس العموم ومن المتوقع الإعلان بعد حوالي ساعة من إغلاق التصويت.



وبعد أشهر من التكهنات، تم التأكيد على أن 54 نائباً على الأقل - 15٪ من نواب حزب المحافظين، كتبوا إلى رئيس اللجنة النيابية لحزب المحافظين لعام 1922، السير غراهام برادي، مطالبين بالتصويت.

وقال السير غراهام إنه أخطر رئيس الوزراء يوم الأحد بأنه تم الوصول إلى العتبة واتفقوا على توقيت التصويت معًا.



وأضاف بأنه لن يكشف عن متى تم الوصول إلى الحد الأدنى أو عدد الرسائل التي تم تقديمها، لكن لن يكون وصفًا سيئًا للقول إن بعض النواب طلبوا تأريخ خطاباتهم لضمان اليوبيل البلاتيني للملكة الاحتفالات لم تنقطع.

ويشار إلى أنه من أجل الإطاحة برئيس الوزراء، سيحتاج نصف نواب حزب المحافظين زائد واحد للتصويت ضده، والذي يبلغ حاليًا 180 نائباً.

بيان داونينغ ستريت



وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: "الليلة هي فرصة لإنهاء أشهر من التكهنات والسماح للحكومة بوضع حد والمضي قدما، وتنفيذ أولويات الشعب. يرحب رئيس الوزراء بفرصة عرض قضيته على النواب وسيذكرهم أنه عندما يتحدون ويركزون على القضايا التي تهم الناخبين، لن تكون هناك قوة سياسية هائلة".



والتقى جونسون مع حزب المحافظين، الاثنين، محاولا حشد النواب لدعمه في التصويت هذا المساء والذي يأتي بعد أقل من عامين ونصف فقط من فوزه بأغلبية حزب المحافظين منذ الثمانينيات.

يذكر أن رسائل التصويت بالثقة جاءت بعد فترة متواصلة من الضغط على رئيس الوزراء بسبب الكشف عن حفلات كسر الإغلاق في داونينغ ستريت ووايتهول، والتي تم تغريم جونسون بسببها مرة واحدة.

وبعد نشر التقرير الكامل للموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي عن تلك الحفلات، كان هناك ارتفاع في عدد النواب المحافظين الذين طالبوا برحيل رئيس الوزراء.

دعم لجونسون



وبعد لحظات من إعلان السير غراهام برادي عن إجراء تصويت بحجب الثقة، أعرب النواب الموالون لجونسون عن دعمهم له ، بما في ذلك غالبية أعضاء مجلس الوزراء.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية جيمس كليفرلي إنه "لن يتأثر به الآن" ، بينما قالت وزيرة الخارجية ليز تروس إن رئيس الوزراء يحظى بـ "دعمي بنسبة 100٪".

وقال وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس إن "رئيس الوزراء يحظى بتأييدي الكامل في تصويت اليوم" وقال وزير رفع المستوى مايكل جوف إنه سيصوت لرئيس الوزراء و "نحن بحاجة إلى تجاوز هذه اللحظة والتوحد" خلفه.



وأرسل 10 داونينغ ستريت وثيقة إلى نواب حزب المحافظين تخبرهم عن سبب وجوب دعم السيد جونسون وإعطائهم سطورًا ليقولوها علنًا في هذا الاتجاه.

وقال سيمون كلارك، كبير أمناء الخزانة، إن رئيس الوزراء أظهر "قيادة حقيقية" وأنه "واضح وضوح الشمس" فاز جونسون وحده في انتخابات 2019.



وقال وزير الخزانة ريشي سوناك إنه يدعم رئيس الوزراء لأنه "أظهر القيادة القوية التي تحتاجها بلادنا".

وقال كريس كلاركسون، الذي شارك في التصويت لعام 2019 لنواب حزب المحافظين الذين ساعدوا رئيس الوزراء في الحصول على أغلبية كبيرة ، إن التصويت كان "مفككًا تمامًا" وألقى باللوم على "حفنة من الساخطين الذين لم يقدموا خطة بديلة متماسكة للبلاد" .



التصويت



وسيتعين على جونسون تأمين دعم نصف نائبه بالإضافة إلى واحد للبقاء على قيد الحياة 180 صوتًا. وإذا فاز، فسيظل زعيمًا للحزب ورئيسًا للوزراء وسيكون محصنًا من تحدٍ آخر من هذا القبيل لمدة عام.

ولكن إذا خسر، فستجرى منافسة لاختيار زعيم جديد للحزب ورئيس للوزراء، مع منع جونسون من الترشح.



ومع ذلك ، يشار إلى أنه بعد أن نجت تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة من التصويت على الثقة في عام 2018، مع دعم ثلثي النواب لها، لكن بعد خمسة أشهر فقط استقالت بعد أن واصلت القتال ضد نوابها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

