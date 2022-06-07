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إيلاف من لندن: غداة تجاوز بوريس جونسون تصويت الثقة بقيادته، نفى المتحدث باسم 10 داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء يخطط لإجراء تعديل وزاري على حكومته.

وقال المتحدث إن رئيس الوزراء يعتقد أن تصويت الليلة الماضية على قيادته، كان جيدًا، وهي نتيجة حاسمة ستسمح للحكومة بالمضي قدمًا. كما نفى المتحدث أن يكون جونسون يلقي باللوم على وسائل الإعلام في مشاكله التي تحيط به منذ أشهر وآخرها حفلات اختراق تدابير كورونا.

وصوت نواب حزب المحافظين بأغلبية 211 صوتا مقابل 148 للإبقاء على جونسون زعيما للحزب ورئيسا للوزراء.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء في داونينغ ستريت، قال جونسون إنه يريد "وضع حد" لمشاكله، ويقول أنصار - وبعض المعارضين - لرئيس الوزراء أيضًا أن الوقت قد حان للمضي قدمًا في إدارة البلاد ووضع حلول للعديد من المشاكل.

تناقض



وتناقضت أراء نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون بشأن تصويت الثقة وبقائه في منصبه، فقالت الوزيرة السابقة وعضو مجلس العموم الناقدة لجونسون، أندريا ليدسوم: "أعتقد أن (رئيس الوزراء) فاز في التصويت بشكل شامل".

لكن الزعيم السابق لحزب المحافظين اللورد وليام هيغ يقول أن الوقت قد حان لرحيل جونسون فـ"الضرر الذي لحق برئاسته للوزراء شديد".

وعلى صلة، يقول المعلق المؤثر في حزب المحافظين إنه يجب على أعضاء مجلس الوزراء أن ينصحوا جونسون بـ "استعادة السيطرة" والرحيل الآن.



ويحدد محرر موقع حزب المحافظين (Conservative Home) بول غودمان، سيناريوهين متعارضين في مقال مثير للاهتمام، إحداها وهو يرى أنها غير مرجحة إلى حد كبير، تتضمن إحياءً تدريجيًا لمنجزات وثروات بوريس جونسون الفكرية والسياسية وتوحيد حزب المحافظين خلف زعيمه.

سيناريو الاستقالة



أما السيناريو الآخر، الذي يبدو أنه يشير إلى أنه أكثر منطقية، يرى أن رئيس الوزراء يتأرجح من أزمة إلى أخرى خلال الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن يتوج "بواحدة من تلك الاضطرابات الانتخابية المفاجئة التي تحدث من وقت لآخر، مثل الحركة التي حققت لحزب العمال بقيادة توني بلير الانتصار في الانتخابات على حزب المحافظين".



ويحذر غودمان من أن "عصر المحافظين قد يبدو فجأة وكأنه قد انتهى"، ويقول إن أفضل مسار للعمل في هذه المرحلة هو أن يحث الأعضاء الأقرب في فريق قائد الحزب جونسون على التنحي دون تأخير.



ويقول غودمان، حسب ما نقل عنه موقع (سكاي نيوز): "إذن الأمر متروك لكم، أيها أعضاء مجلس الوزراء"، ويضيف: "أتفهم سبب عدم رغبة أي منكم في تقديم النصح لجونسون بالذهاب، سواء بشكل فردي أو جماعي - وبالتالي التطوع ليكون ممثلًا لنادي ابن عرس، ومتآمرين من نوع لعبة العروش Game of Thrones، وغيرهما من الألعاب".

احتمالات



ويتابع مخاطبا الوزراء: "بدلاً من ذلك، يمكنكم ببساطة الجلوس، على ما أعتقد، وإبقاء رؤوسكم منخفضًا. والاحتمالات هي أن هذا لن يفيد البلد ولا حزب المحافظين، ومن المسلم به أن أخذ المبادرة قد لا يفيد بعضكم كثيرًا أيضًا، لأن يمكن لرئيس الوزراء (الزئبقي) بعد ذلك طردكم في أي تعديل حكومي قادم".



ويقول غودمان في مدونته: "ومع ذلك، قد يحدد مجلس الوزراء طريقة يمكن من خلالها لجونسون ترك منصبه دون هزيمة في وقت أقرب بدلاً من خسارة بطاقة اقتراع لاحقًا - أو ليس لديك خيار سوى الاستقالة قبل ذلك (وبالتالي لن تكسب شيئًا سوى شهور أو أسابيع مؤلمة في المنصب، ولكن ليس في موقع قوة)".



ويخلص إلى القول: "ستكون نهاية بائسة للرجل الذي قاد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطرح لقاح كورونا ودعم أوكرانيا، والذي دفع ثمناً باهظاً لدخوله وإقامته في حفلة عيد ميلاد مفاجئة لم يعرف عنها شيئاً. على الأقل، كما يقول المثل ، استعادة السيطرة ".

