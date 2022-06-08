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بور او برنس: أطلق سراح ثلاث نساء، من بين ثمانية مواطنين أتراك خطفتهم عصابة في 8 أيار/مايو في هايتي، نهاية الأسبوع لأسباب صحية، كما أعلنت الشركة المشغلة للحافلة التي كانوا يستقلونها قبل خطفهم.

وأوضحت ميكاييل دورانديس ممثلة شركة "مترو" للحافلات لوكالة فرانس برس "أفرج عنهن في نهاية هذا الاسبوع لأسباب صحية لأنهن كنّ مريضات".

وكانت الحافلة الآتية من عاصمة الدومينيكان سانتو دومينغو والمتجهة إلى بور أو برنس، اختطفت في هايتي من جانب واحدة من أقوى العصابات المسلحة في البلاد، بعد فترة وجيزة من عبورها الحدود.

وبلغ عدد ركاب الحافة 12 شخصا، ثمانية أتراك وثلاثة من هايتي ومواطن من الدومينيكان.

والمخطوفون الأتراك أعضاء في "الجمعية الهايتية لتعزيز التعليم" (Ashape) التي تعمل في البلاد منذ العام 2019 وتقدّم دورات في اللغة والتعليم الإسلامي، وفق المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للجمعية.

وكانت العصابة أفرجت عن العاملَين في شركة النقل، وهما مضيفة من هايتي وسائق من الدومينيكان، بعد أقل من أسبوع على اختطاف الحافلة.

فدية

كما أفرج عن الراكبين الهايتيين مقابل فدية لم تعرف قيمتها، كما أوضحت دورانديس التي لم تحدد تاريخ إطلاق سراحهما.

وأشارت إلى أن "الخاطفين ما زالوا يحتجزون الرجال الأتراك الخمسة بالإضافة إلى الحافلة".

وتسيطر منذ سنوات "ماووزو 400" التي تُعَدّ واحدة من أقوى العصابات في هايتي، على المنطقة الواقعة بين جمهورية الدومينيكان وبور أو برنس حيث خُطف المواطنون الأتراك.

وفي نيسان/أبريل الماضي، خطفت هذه العصابة المسلحة عشرة أشخاص بينهم راهبان كاثوليكيان فرنسيان.

واحتجزت العصابة لأسابيع في الخريف مجموعة من 17 مبشرا من أميركا الشمالية وأفراد عائلاتهم، بمن فيهم خمسة أطفال تراوح أعمارهم بين 8 أشهر و15 عاما.