قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): صرح حاكم منطقة منطقة لوغانسك الأربعاء إن القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا التي "تقصف 24 ساعة على 24" إلى مواقع محصنة بشكل أفضل.

وقال سيرغي غايداي لشبكة "1+1" إنه "قد يكون من الضروري الانسحاب" بينما سيطر الروس جزئيًا على المدينة منذ أيام.