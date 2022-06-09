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كييف (أوكرانيا): أكد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الخميس أن أوكرانيا تستطيع استعادة مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية "خلال يومين أو ثلاثة" فور حصولها على أسلحة غربية "بعيدة المدى".

ويحاول الجيش الروسي منذ أسابيع الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في منطقة لوغانسك والتي تُعدّ مهمة بالنسبة للروس للسيطرة على حوض دونباس بأكمله. ولفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى أن "مصير دونباس يتحدد" في سيفيرودونيتسك.