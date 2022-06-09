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الرياض: صادرت السلطات السعودية المعنية بالبيئة ثلاثة أسود كان مواطن سعودي يحتفظ بها في استراحة في الرياض خلافاً للقوانين المحلية، مشيرة إلى إحالته للنيابة العامة.

وذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الحكومي مساء الأربعاء على تويتر أنّه تلقى "بلاغاً عن حيازة 3 أسود في استراحة بمدينة الرياض ما يعد مخالفة لنظام البيئة، وتمكن الفريق من السيطرة على الكائنات وتخديرها ونقلها الى وحدة الإيواء التابعة للمركز".

وأشار إلى أنّ ذلك تم بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي.

ونشر المركز صورا تظهر موظفي المركز وعناصر الأمن وهم يحيطون بثلاثة صناديق معدنية استلقت فيها الأسود خائرة القوى بعد تخديرها.

وأوضحت القوات الخاصة بالأمن البيئي في بيان أنها طبقت الإجراءات النظامية بحق هذا الشخص و"أحالته إلى النيابة العامة".

وأشارت إلى أنّ المتهم ارتكب "مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية".

وتعد حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض مخالفة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 30 مليون ريال (8 مليون دولار) والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب ما أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي.

وكانت السعودية أصدرت في تموز/يوليو 2020 "نظام البيئة" الرامي إلى "حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية".

ويحتفظ عدد من الأسر السعودية بحيوانات برية مثل الأسود والنمور والفهود في استراحات خارج حدود الأحياء السكنية، في ظاهرة تحاول السلطات المعنية القضاء عليها.