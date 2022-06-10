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مكسيكو: عثر على جثث سبعة أشخاص مجهولي الهوية في وسط المكسيك، كما أعلنت مصادر قضائية مساء الخميس.

وأوضحت النيابة العامة أن الضحايا الذين عثر عليهم في ولاية سان لويس بوتوسي قتلوا على الأرجح "في مكان آخر قبل نقلهم إلى المكان الذي عثر فيه عليهم".

وظهرت آثار عنف على الجثث، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

وولاية سان لويس بوتوسي مقر مصانع سيارات كبيرة مثل "جنرال موتورز" و"بي إم دبليو" ليست عادة ساحات مواجهة بين عصابات تهريب المخدرات المكسيكية.

لكنّ ذلك هو حال الولايات المجاورة، مثل ولايتَي تاماوليباس وفيراكروث اللتين تعانيان عنف عصابات تهريب المخدرات.