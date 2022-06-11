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واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن السلطات والمعارضة في فنزويلا "تعتزمان" استئناف الحوار السياسي وذلك استناداً إلى المعلومات المتاحة لواشنطن.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في لوس أنجلس إن المعارضة بقيادة خوان غوايدو وكذلك نظام نيكولاس مادورو "أشارا في الأيام الأخيرة إلى نيتهما استئناف مناقشاتهما في مكسيكو".

وكرر وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن "مستعدة فعلاً لدعم" أي جهد للحوار، مشيراً إلى أن أي نتائج إيجابية ستدفع باتجاه إعادة النظر في العقوبات المفروضة على كراكاس.

وقال في ختام "قمة الأميركيتين" التي عقدت هذا الأسبوع في لوس أنجلس "إذا رأينا تغييراً، فيمكن رفع العقوبات".

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء دعمه خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به واشنطن "رئيساً بالوكالة"، من دون دعوته إلى قمة الأميركيتين التي استبعدت منها واشنطن السلطة الفنزويلية أيضا.

وأكدت واشنطن الاثنين أنها لم تدع فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا لحضور قمة الأميركيتين بسبب "تحفظات" على الديموقراطية في الدول الثلاث.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أعرب "عن دعمه المفاوضات التي تقودها فنزويلا"، معتبراً أنها "تمثل أفضل طريق لاستعادة المؤسسات الديموقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الفنزويليين".