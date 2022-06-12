قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



اكتشف الأكاديميون الدوليون وخبراء التصوير الرقمي نمطًا في سرقة القطع الأثرية عالية القيمة من أوكرانيا ونقلها إلى روسيا.

إيلاف من بيروت: يهتم اللصوص بشكل خاص بالكنز المحشوش، مثل هذه الصدرية الذهبية التي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، والتي عُرضت في متحف الكنوز التاريخية في كييف. هذا ليس من بين العناصر المنهوبة.

تقوم عصابة متخصصة بتهريب قطع أثرية تاريخية قيمة من أوكرانيا إلى روسيا، وفقًا لفريق دولي من الأكاديميين وخبراء التكنولوجيا الرقمية الذين يتتبعون السرقات. قال برايان دانيلز، عالم الأنثروبولوجيا الذي يعمل مع علماء الآثار والمؤرخين والمتخصصين في التصوير الرقمي: "يوجد الآن دليل قوي جدًا على أن هذه خطوة روسية هادفة، مع لوحات وزخارف محددة تم نقلها إلى روسيا".

من مختبر في ولاية فرجينيا الأميركية، راقب دانيلز وزملاؤه عمليات سلب وتدمير أهداف ثقافية منذ بدء الغزو، واكتشفوا أنماطًا في الجرائم. يركز درب السرقات بشكل كبير على الذهب المحشوش الثمين. هذه قطع تخريمية قديمة عالية القيمة، غالبًا ما تصور الحيوانات. تم إنتاجها من قبل قبائل منطقة آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية التي كانت تُعرف سابقًا باسم سيثيا.

قالت دانيلز: "هذه العناصر مذهلة بصريًا، وهناك الآن العديد من التقارير عن السرقات، ومن الواضح أنها استراتيجية. والأوكرانيون، بالطبع، حريصون جدًا أيضًا على وضع قائمة بالأشياء المسروقة."

قال دانيلز لصحيفة "أوبزرفر" إن من الصعب معرفة ما إذا كانت القيمة النقدية هي العامل الأكثر أهمية بالنسبة للروس، أو ما إذا تم اختيار الأشياء لأهميتها الثقافية. أضاف: "هناك احتمال أن يكون ذلك كله جزءًا من تقويض هوية أوكرانيا كدولة منفصلة من خلال التلميح ضمنيًا الملكية الروسية الشرعية لجميع معروضاتها".

ما هو واضح لدانيلز هو أن السرقات تميل إلى اتباع استجواب خطير من أمناء المتحف والقائمين عليه. أصبحت المحاولات الروسية لتحديد وسرقة القطع الأثرية المخفية في المدن الأوكرانية المحتلة أكثر تصميمًا. قال دانيلز: "لدينا قلق متزايد بشأن عمال المتحف وموظفي الأمن، لا سيما عندما يجدون أنفسهم خلف الخطوط الروسية".