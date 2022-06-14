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طهران: أدخل أكثر من 130 شخصا المستشفى الإثنين في إيران لمعاناتهم من مشاكل في التنفس جراء تسرب من مصنع للمواد الكيميائية في جنوب إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء، مؤكدا أن غالبيتهم غادروا المستشفى.

وأوضحت وكالة "إرنا" أن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب تسرب غاز النيتروجين من مصنع لانتاج كربونات الصوديوم في مدينة فيروزآباد بمحافظة فارس.

ونقلت عن مدير هيئة إدارة الكوارث في المحافظة خليل عبدالهي قوله إن "المصابين عانوا بمعظمهم من مشاكل تنفسية ناتجة عن غاز النيتروجين، وهو غير خطر".

وأشار مسؤول طبي في المحافظة الى أن غالبية هؤلاء غادروا المستشفى، وأن الحادث لم يؤد لأي وفاة، وفق "إرنا".

وافتتح المصنع في العام 2020، وتبلغ طاقته الانتاجية 320 ألف طن سنويا، وفق الاعلام الرسمي الإيراني.

وتستخدم كربونات الصوديوم في صناعة مواد التنظيف والصابون والورق والزجاج ومنتجات بتروكيميائية.