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إيلاف من لندن: تواصلت تحذيرات المسؤولين الإسرائيليين لمواطنيهم إلى عدم السفر إلى تركيا وعودة الموجودين هناك فورا، وأخرها تصريح اليوم الاثنين لوزير الخارجية يائير لبيد.

وقال وزير الخارجية الإسرئيلي، عبر تويتر، "ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول، وإذا لم تكن لديك حاجة ماسة فلا تسافر إلى تركيا" .

وتابع "إذا كنت بالفعل في إسطنبول، عد إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن وذلك بعد أحداث الأسابيع الأخيرة في تركيا وبعد سلسلة من محاولات الهجمات الإرهابية الإيرانية ضد الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة بإسطنبول".

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن إسرائيل أطلعت تركيا بشكل مسبق على دعوة وزير الخارجية يائير لبيد الإسرائليين بعدم السفر إلى تركيا، مشيرة إلى أن الأتراك لم يعترضوا وقالوا إنهم يدركون الموقف جيدا ويأخذونه على محمل الجد.

وفي وقت سابق أفادت تقارير بأن إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا الشهر الماضي على أهداف إسرائيلية.

هجوم انتقامي

أفادت القناة "13" العبرية بأن الأمن الإسرائيلي يعمل على "إحباط هجوم انتقامي إيراني" في تركيا، مشرة إلى أن أجهزة الأمن التركية تساهم في إحباط هذا الهجوم.

وقالت القناة إن "مؤسسة الأمن (الإسرائيلية) تعمل على إحباط هجوم انتقامي وتؤكد بشكل خاص، أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال ساريا".

وأضافت: "تنبع المخاوف من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام ردا على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب للموساد الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن "الإيرانيين يعملون على استهداف السياح الإسرائيليين في الخارج في ظل فشلهم في الوصول لمسؤولين وشخصيات إسرائيلية كبيرة".

ولفتت إلى أن "أجهزة المخابرات التركية تساعد إسرائيل في إحباط الهجوم الإيراني على الأراضي التركية، ولا تزال حرب العقول بين المخابرات الإسرائيلية والإيرانية حول إحباط هذا الهجوم مستمرة طوال الوقت".

كما تم الكشف عن أنه في نفس يوم إحباط الهجوم، تم الاتصال بالسياح الإسرائيليين والإرهابيين، على ما يبدو وحولوا إحضارهم إلى المكان الذي سيتم اختطافهم منه.

فيلق القدس

في غضون ذلك، قالت تقارير إنه يوجد في تركيا عدة فرق من فيلق القدس الإيراني تحاول تنفيذ عمليات خطف وقتل ضد سياح إسرائيليين، وفي مؤسسة الدفاع كانت هناك مناقشات حول ما إذا كان سيتم إلغاء الرحلات الجوية إلى اسطنبول أنطاليا، ومع ذلك، يبدو أنه من غير المتوقع أن يتم تنفيذ الخطوة بسبب مسألة الشرعية.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدرت شعبة مكافحة الإرهاب في مقر الأمن القومي (مجلس الأمن القومي)، تنقيحا للتحذير من توجه الإسرائيليين إلى تركيا.

وبحسب مصادر في جهاز الدفاع، فهذه تحذيرات جاءت على خلفية تهديد حقيقي للإسرائيليين في تركيا، كما أن هناك ارتفاع في مستوى التهديد في دول أخرى على الحدود مع إيران أيضا.