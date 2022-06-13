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طهران: قتل إيرانيان يعملان في القطاع الجو فضائي في إيران، أحدهما عنصر في الحرس الثوري الإيراني، في حادثين منفصلين أثناء قيامهما "بمهمة" في وسط البلاد، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الاثنين.

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري أن علي كماني العضو في الوحدة الجو-فضائية التابعة للحرس مات "شهيدا خلال مهمة في مدينة خمين" في محافظة مركزي في وسط البلاد.

وفي حادث آخر وقع الأحد في محافظة سمنان في شرق طهران، قتل محمد عبدوس العامل أيضا في القطاع الجو فضائي وهو في الثالثة والثلاثين، وكان في "مهمة"، بحسب وكالة "فارس".

غموض

ولم تقدم وكالة الأنباء تفاصيل عن المهمتينن كما لم تحدد الظروف المحيطة بمقتل الرجلين.

وقبل أسبوعين، أوردت وكالة "تسنيم" أن ضابطا في "فيلق القدس" الموكل العمليات الخارجية في الحرس العقيد علي اسماعيل زاده قضى بعد سقوطه من شرفة منزله التي لم تكن تتوافر فيها الحماية الكافية".

خدائي

وفي 22 أيار/مايو الماضي، قتل العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي جراء إطلاق نار عليه قرب منزله في شرق طهران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن صياد خدائي كان من كوادر فيلق القدس، و"معروفا" في سوريا حيث تؤكد طهران وجود "مستشارين عسكريين" في مهمات دعم لقوات الرئيس بشار الأسد.

واتهم قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي "صهاينة" بالوقوف خلف اغتيال صياد خدائي، وذلك بعد أيام من نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا تشير فيه الى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها هي من نفّذت العملية.

والحرس الثوري مدرج على القائمة السوداء الأميركية ل"المنظمات الإرهابية الأجنبية".