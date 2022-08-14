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مونتريال: يزور المستشار الألماني أولاف شولتس كندا من 21 إلى 23 آب/أغسطس ويناقش مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مسائل متعلقة بدعم أوكرانيا وبأمن الطاقة وتحولاتها، على ما أعلنت أوتاوا السبت.

خلال إقامته يزور المستشار الألماني مونتريال وتورنتو وكذلك ستيفنفيل في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.

وقال مكتب ترودو في بيان إنه خلال اجتماع لهما في مونتريال سيتطرق الزعيمان إلى "دعمهما الثابت لأوكرانيا" وإلى التداعيات العالمية للغزو الروسي "غير القانوني وغير المبرر" لأوكرانيا.

كما سيناقشان مكافحة تغير المناخ وسبل العمل معا من أجل "الحفاظ على أمن الطاقة وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة خصوصاً من طريق ضمان الوصول إلى موارد رئيسية مثل الهيدروجين النظيف".

في ستيفنفيل يزور الزعيمان معرضاً يتعلق بالهيدروجين وهو مجال تتعاون فيها كندا وألمانيا لتعزيز تنمية اقتصاد نظيف. وفي تورنتو من المقرر أن يلقي ترودو كلمة في منتدى أعمال كندي ألماني.

والشهر الماضي وافقت أوتاوا على تسليم ألمانيا توربينات جرى إصلاحها في كندا وتُعتبر ضرورية لتشغيل خط "نورد ستريم 1" من أجل تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا، وهو قرار انتقدته أوكرانيا بشدة.

والتقى شولتس وترودو في حزيران/يونيو على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا.