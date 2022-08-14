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كيتو: لقي ثلاثة من متسلقي الجبال في الإكوادور حتفهم السبت وأصيب 12 آخرون بجروح جراء سقوطهم خلال محاولتهم الوصول إلى قمة بركان كاريويرازو في الإكوادور، بحسب ما أفادت أجهزة الإغاثة.

وأوضحت هيئة ECU911 للانقاذ في بيان أن "امرأة في السابعة والأربعين ورجلين في الخامسة والأربعين والخمسين قضيا" في هذا الحادث.

وأضافت أن رفع الجثث من الموقع كان متعذراً "بسبب الاحوال الجوية وحلول الظلام".

ونقل المصابون الاثنا عشر الذين تراوح أعمارهم بين التاسعة والثلاثين والثامنة والخمسين إلى مستشفيات مدينتي ريوبامبا وامباتو.

وكان المتسلقون يحاولون الوصول إلى قمة البركان الواقع في المنطقة الوسطى من سلسلة جبال الأنديز عندما سقطوا عن ارتفاع 60 متراً.

ويبلغ ارتفاع كاريويرازو 5018 متراً، ويقع في مقاطعة تونغوراوا ، بالقرب من بركان تشيمبورازو الذي يعتبر أعلى قمة في الإكوادور ويبلغ ارتفاعه أكثر من 6200 متر.

ويتواصل الأحد العمل على انتشال جثث القتلى وجميعهم من الإكوادوريين.