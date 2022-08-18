قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



برلين: دان المستشار الألماني أولاف شولتس بشدة تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الهولوكوست وذلك في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس، في أعقاب استنكار في ألمانيا وإسرائيل.

وخلال مؤتمر صحافي مع شولتس الثلاثاء، اتهم عباس إسرائيل بارتكاب "50 هولوكوست" ضد الفلسطينيين منذ 1947.

وتعرض شولتس إثر ذلك لانتقادات لعدم رده على الفور على تصريحات عباس.

وخلال اتصال هاتفي الخميس أكد شولتس لرئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد أن تصريحات عباس بالنسبة له "شخصيا وبالنسبة للحكومة غير مقبولة على الإطلاق".

واتفق المسؤولان على اللقاء في برلين "قريبا".

انتقادات

تحت وابل من الانتقادات عبر شولتس في تغريدة الأربعاء عن اشمئزازه إزاء تصريحات عباس.

كما استدعى مستشاره للسياسة الخارجية والأمن رئيس ممثلية فلسطين في برلين إلى مقر المستشارية.