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إيلاف من الرباط : قررت جمهورية البيرو سحب اعترافها ب" الجمهورية الصحراوية " التي اعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية من جانب واحد عام 1976 بدعم من جزائر هواري بومدين وليبيا العقيد معمر القذافي .

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية ترحب بقرار جمهورية البيرو سحب اعترافها ب”الجمهورية الصحراوية”الذي تم قبل سنة، ودعم الوحدة الترابية للمملكة ومبادرتها للحكم الذاتي.

ويأتي هذا القرار على إثر المحادثة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير العلاقات الخارجية البيروفي،ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي.

وأبرز البيان أن المملكة المغربية تعرب عن تقديرها وإشادتها بقرار جمهورية البيرو الذي يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع هذا البلد الصديق.

واضاف البيان ان هذا القرار سيمكن من تعميق التشاور السياسي وتعزيز التعاون القطاعي، خاصة في مجالات الفلاحة والأسمدة. وفي هذا الإطار، سيتم اتخاذ مبادرات ملموسة في القريب العاجل.

وخلص البيان إلى أنه وبفضل المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة، بتعليمات من الملك محمد السادس، سحبت العديد من البلدان اعترافها ب" الكيان الوهمي"، مشيرا الى ان ما بين 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة، لا تعترف 84 في المائة منها ب”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، أي ثلثي البلدان الإفريقية ، و68 في المائة من بلدان أميركا اللاتينية والكارايبي ، و96 في المائة من البلدان الآسيوية ، و100 في المائة من بلدان أوروبا وأميركا الشمالية .



