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إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول عدد قياسي من الأشخاص بلغ 1295 شخصًا إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين بعد عبور القنال في 27 قارب صغير.

وقالت الوزارة إنه أعلى إجمالي يومي منذ أن بدأت السجلات الحالية في عام 2018. وكان الارتفاع السابق 1185 في 11 نوفمبر 2021.

وبلغ إجمالي عدد الذين عبروا القنال حتى الآن في عام 2022 هو 22670، وهو اقل من العابرين في ذات الفترة العام 2021 حيث كان العدد 12500. لكن بلغ إجمالي عدد العابرين في ذلك العام 28526.

وكانت الحكومة البريطانية أبرمت صفقة مثيرة للجدل لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا لمعالجة طلبات لجوئهم في وقت سابق من هذا العام. وبموجب الصفقة لن يتمكنوا من العودة إلى المملكة المتحدة وبدلاً من ذلك يمكن أن يكونوا مؤهلين لحياة جديدة في الدولة الأفريقية.

طعن قانوني



ومع ذلك، تم إيقاف الرحلة الأولى على مدرج المطار في يونيو الماضي بعد طعن قانوني أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسيتم الاستماع إلى مراجعة قضائية حول قانونية مخطط الترحيل إلى رواندا في سبتمبر المقبل.

وتقول مجموعات دعم اللاجئين وأساقفة كنيسة إنكلترا وغيرهم من المعارضين أن هذا أمر "غير أخلاقي" و "غير إنساني". لكن الحكومة تأمل في أن تردع الخطة الناس عن العبور الخطير من فرنسا - الذي أودى بحياة العشرات.

وتقول الحكومة البريطانية إن المهاجرين سيحصلون على "حزمة دعم سخية ، بما في ذلك ما يصل إلى 5 سنوات من التدريب والإقامة والرعاية الصحية عند وصولهم" إلى رواندا.

