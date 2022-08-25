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رانغون: تحتجز السلطات البورمية السفيرة البريطانية السابقة لدى بورما فيكي بومان، كما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس الخميس.

وأوقفت فيكي بومان التي كانت سفيرة لبلدها في بورما بين 2002 و2006، الأربعاء في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد التي تشهد صراعا عنيفا منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، وفقا لهذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته.

وقبل توليها ذلك المنصب، كانت بومان دبولوماسية برتبة سكرتير ثان في السفارة البريطانية من 1990 إلى 1993.

وقال ناطق باسم السفارة البريطانية لوكالة فرانس برس "نحن قلقون إزاء احتجاز امرأة بريطانية في ميانمار". وأضاف "نحن على اتصال بالسلطات المحلية ونحن نقدم مساعدة قنصلية".

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن زوج بومان والفنان هتين لين احتجز أيضا.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن بومان وزوجها نقلا إلى سجن إنسين في رانغون وستوجه إليهما تهمة انتهاك قوانين الهجرة.

ولم يرد ناطق باسم المجموعة العسكرية على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

وتعمل بومان مديرة في "مركز ميانمار للأعمال المسؤولة" وتتحدث اللغة البورمية بطلاقة.