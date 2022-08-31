قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



الجزائر: قُتل عشرة أشخاص وجرح 42 آخرون في حادث انحراف حافلة فجر الأربعاء في ولاية النعامة جنوب غرب الجزائر، على ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية.

وبحسب الحماية المدنية فإن الحادث "وقع في الساعة 3:45 (2:45 ت غ) إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين ثم انقلابها في الطريق الوطني رقم 6. وأسفر عن عشرة قتلى و42 جريحا".

وكانت الحافلة متجهة من تيارت بغرب العاصمة الجزائرية نحو تندوف بأقصى الجنوب الغربي على مسافة 1450 كيلومترا، وانقلبت في ولاية النعامة (700 كلم جنوب غرب الجزائر).





لقطة من موقع الحادث متداولة عبر تويتر

حادثُ آخر

وفي اليوم نفسه، انقلبت حافلة أخرى بالضاحية الشرقية للعاصمة ما تسبب في إصابة 15 شخصا بين 38 راكبا.

وبحسب الحصيلة السنوية للمندوبية الوطنية لأمن الطرقات، وهي هيئة حكومية، فإن الجزائر شهدت العام الماضي 22 ألف حادث مروري تسبّب في مقتل 3061 شخصا وإصابة 29763 آخرين.