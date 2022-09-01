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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتل فلسطينيان بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي ليل الأربعاء الخميس في الضفة الغربية المحتلة، كما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

وقالت الوزارة إن "الشاب سامر خالد (25 عاماً) من مخيم العين في نابلس استشهد جراء اصابته برصاصة في الرقبة" بينما "استشهد يزن عفانة (26 عاما) جراء اصابته برصاصة في القلب، وهو من مخيم قلنديا قضاء القدس".

وقال الجيش في بيان إنه قام بعمليات اقتحام واعتقالات خلال الليل وفي ساعات الصباح في كافة انحاء الضفة الغربية من الشمال الى الجنوب بمشاركة قوات من الجيش والامن العام (شين بيت) وحرس الحدود.

وأشار إلى "قتل فلسطينين اثنين احدهما في مدينة البيرة واخر في مخيم بلاطة".

واوضح الجيش أن قواته "عملت في مخيم للاجئين في بلاطة واعتقلت مطلوباً يشتبه في ضلوعه في عمليات إرهابية، وردت خلال العملية بإطلاق النار بعدما اطلق النار عليها"، مشيرا إلى أنه أُبلغ بمقتل فلسطيني.

وأضاف الجيش "في مدينة البيرة بالقرب من مدينة رام الله حدثت عدة خلال العملية العسكرية تضمنت إلقاء الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة على جنودنا الذين ردوا بإجراءات تفريق المتظاهرين. وأعلن مقتل فلسطيني".

واضاف الجيش ان قوات الامن الاسرائيلية اعتقلت ليل الأربعاء الخميس "ستة مطلوبين وصادرت نقودا وتم العثور على بندقية من نوع ام سكستين في منطقة الخليل".