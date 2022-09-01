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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتل فلسطينيان فجر الخميس برصاص مسلّحين فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينتي البيرة ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.

وكانت مصادر فلسطينية قالت في بادئ الأمر إنّ القتيلين سقطا برصاص الجيش الإسرائيلي، لكنّها عادت وأوضحت أنّ مصدر الرصاص مسلحون فلسطينيون.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ "الشاب سامر خالد (25 عاماً) من مخيم العين في نابلس استشهد جرّاء اصابته برصاصة في الرقبة" بينما "استشهد يزن عفانة (26 عاما) جراء اصابته برصاصة في القلب، وهو من مخيم قلنديا قضاء القدس".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنّ خالد قتل خلال مداهمة للجيش الاسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين خارج نابلس.

مسلحين

وبحسب السلطات المحلية في نابلس فإنّ خالد قتل بنيران مسلحين فلسطينيين وليس برصاص جنود إسرائيليين.

وأضافت أنّ إطلاق النار جاء بعد "مشادة كلامية" مع فلسطينيين آخرين لم يتمّ التعرف عليهم.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإنّ عفانة قتل خلال عملية للجيش الاسرائيلي في البيرة قرب رام الله.

وقال مسؤول فلسطيني إنّ مقتله كان أيضاً نتيجة إطلاق نار فلسطيني وليس إسرائيلياً.

وقال الجيش في بيان إنه قام بعمليات اقتحام واعتقالات شملت ستة أشخاص خلال الليل وفي ساعات الصباح في كافة انحاء الضفة الغربية من الشمال الى الجنوب بمشاركة قوات من الجيش والامن العام (شين بيت) وحرس الحدود.

وقال الجيش إنه "خلال عملية (بلاطة) ردت القوات بإطلاق النار بعد تعرضها لإطلاق رصاصة باتجاهها".

وأشار إلى أنباء عن "مقتل فلسطينيين أحدهما في مدينة البيرة وآخر في مخيم بلاطة".

وأضاف الجيش "في مدينة البيرة بالقرب من مدينة رام الله حدثت مواجهات خلال العملية العسكرية تضمنت إلقاء الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة على جنودنا الذين ردّوا بإجراءات تفريق المتظاهرين".

والثلاثاء، أصيب أربعة فلسطينيين وإسرائيليان في حوادث منفصلة بالقرب من نابلس، كبرى مدن شمال الضفة الغربية والتي كانت مسرحا لأعمال عنف متكررة في الأشهر الأخيرة.