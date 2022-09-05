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رام الله (الأراضي الفلسطينية): قتل فلسطيني عمره 19 عاماً الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة أن طاهر محمد زكارنة "استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية بقضاء جنين" موضحة أنه "أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق" ما أدى إلى "استشهاده بعد وصوله المستشفى".

وفي موجة عنف خلال الربيع، قتل 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

تكثيف العمليات العسكرية

وكثفت القوات الإسرائيلية رداً على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل أكثر من خمسين فلسطينياً بينهم نشطاء ومدنيون. كذلك، قتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية.

من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قام ليل الأحد وصباح الإثنين بعمليات "لمكافحة الإرهاب" في جنين وقباطية اعتقل خلالها خمسة "مشتبه بهم".

وذكر الجيش أنه "خلال هذه العملية جرت أعمال شغب عنيفة. والقى مثيرو الشغب حجارة وعبوات ناسفة وقنابل حارقة على القوات وسمع إطلاق نار. رد الجنود بفتح النار" مشيراً إلى إصابة فلسطينيين بالرصاص بدون ذكر طاهر محمد زكارنة.

وأصيب أربعة جنود إسرائيليين بجروح "طفيفة" في وقت متأخر ليل الأحد في انفجار "عبوة ناسفة" ألقيت على مركز الحراسة في قرية النبي صالح قرب رام الله بوسط الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.