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باريس: في ما يلي جولة أفق حول النساء اللواتي يتولين حاليا مناصب رئيسة وزراء او رئيسة دولة (خارج إطار الملكية) في أوروبا بعد تعيين ليز تراس على رأس الحكومة البريطانية الاثنين.

المحافظة ليز تراس هي ثالث امرأة تتولى هذا المنصب في بريطانيا بعد مارغريت تاتشر التي تولت السلطة بين 1979 و 1990 وتيريزا ماي (2016-2019).

نساء في المناصب

من جانب آخر فان الألمانية أورسولا فون دير لايين أصبحت في كانون الأول/ديسمبر أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية.

تشغل نيكولا ستورجن منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 منصب رئيسة الوزراء في اسكتلندا.

اليزابيث بورن رئيسة الوزراء منذ 16 أيار/مايو هي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في فرنسا، بعد 30 عاما على إيديث كريسون.

القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو التي انتخبت في كانون الثاني/يناير 2020 رئيسة لليونان هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الفخري عموما. سبق ان كانت أيضا أول امرأة تتولى رئاسة أعلى محكمة في البلاد في تشرين الأول/اكتوبر 2018 في مجتمع ذكوري.

أصبحت الاشتراكية-الديموقراطية ماغدالينا اندرسون أول رئيسة وزراء للبلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في ظروف غير اعتيادية.

فبعد سبع ساعات على انتخابها، اضطرت للاستقالة بدون ان تكون تولت مهامها رسميا بعد هزيمة بشأن موازنتها وانسحاب وزراء من حزب داعم للبيئة من الحكومة. وبعد أربعة أيام، انتخبها البرلمان مجددا رئيسة للوزراء.

بعدما فازت في الانتخابات التشريعية، شكلت زعيمة الاشتراكيين-الديموقراطيين ميتي فريديريكسن حكومتها في حزيران/يونيو 2019 لتصبح في سن 41 عاما أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

أصبحت الاشتراكية-الديموقراطية سانا ماران في 10 كانون الاول/ديسمبر 2019 في سن 34 عاما أصغر رئيسة حكومة تتولى مثل هذا المنصب في العالم.

أصبحت كاترين ياكوبسدوتير في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ثاني امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء.

أصبحت كايا كالاس في كانون الثاني/يناير 2021 أول رئيسة حكومة في استونيا. سبقها والدها سيم كالاس في منصب رئيس الوزراء (2002-2004).

تتولى المستقلة انغريدا سيمونيتي منصب رئيسة الوزراء منذ كانون الاول/ديسمبر 2020 اثر تعيينها من قبل حزب المحافظين بعد الانتخابات التشريعية.

تولت المحامية الليبرالية والناشطة في محاربة الفساد سوزانا كابوتوفا مهامها في 15 حزيران/يونيو 2019 لتصبح أول امرأة تفوز بالرئاسة السلوفاكية.

أصبحت كاتالين نوفاك في آذار/مارس أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد، وهو منصب فخري في المجر.

الدبلوماسية الفرنسية السابقة سالومي زورابيشفيلي التي انتخبت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 هي أول امرأة تتولى الرئاسة في جورجيا.

عينت آنا برنابيتش وهي امرأة مثلية علنا، في حزيران/يونيو 2017 رئيسة للوزراء، في قرار تاريخي في هذا البلد التقليدي. ثم مددت مهامها مرتين.

انتخبت الخبيرة القانونية الإصلاحية فيوسا عثماني رئيسة في نيسان/ابريل 2021.

انتخبت مايا ساندو في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في مولدافيا حيث تشغل امرأة أيضا منصب رئيسة الوزراء هي ناتاليا غافريليتا.