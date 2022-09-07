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إيلاف من لندن: اعلن في بغداد الاربعاء عن رفع الكتلة الصدرية دعوى قضائية ضد نوري المالكي تتهمه بتهديدات ارهابية وتدعو القضاء لمنعه من السفر واعتقاله.

ورفع نصار الربيعي الامين العام للكتلة الصدرية اليوم دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون الشيعي نوري المالكي تطلب إصدار أمر باعتقاله ومنعه من السفر بسبب تسريبات صوتية نشرها الاعلامي العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل والذي يتولى رئاسة المنظمة العراقية الأميركية لمكافحة الفساد ويسمع فيها المالكي وهو يطلق تهديدات ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحشد الشعبي والقوات الامنية التي يتهمها بالجبن.

طلب بمنع سفر المالكي واعتقاله



وفي دعواه المرفوعة الى محكمة الكرخ في بغداد يطالب الربيعي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المالكي استنادا لقانون مكافحة الارهاب لعام 2015 والمادة الثانية منه التي تنص على "اعتبار العنف او التهديد الي يلقي الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر مشروع ارهابي منظم".

وكذلك "كل فعل ذو دوافع ارهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية للدفاع وحفظ أمن المواطنين".

ويطلب رئيس الكتلة الصدرية في دعواه القضائية التي اطلعت على نصها "ايلاف" من المحكمة "اصدار أمر قبض بحق المشكو منه (المالكي) واصدار امر يمنعه من السفر واشعار المطارات والمنافذ الحدودية بذلك".





دعوى التيار الصدري القضائية الاربعاء 7 سبتمبر 2022 ضد المالكي (تويتر)

إجراءات قانونية حول التسريبات



وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في التاسع عشر من حزيران يونيو الماضي أن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي والتي اعتبرت تحريضا على الطائفية والعنف .

تسريبات قادت لاتهام المالكي بالإرهاب



وفي هذه التسريبات يتحدث المالكي مع قادة مليشيا مسلحة عن استعدادات عسكرية يجب اتخاذها حول الازمة السياسية العراقية ويصف فيها الحشد الشعبي بانه امة الجبناء ويقول ان عشائر ومجاميع يقدَّر عددها بـ20 ألف مقاتل على الأرض تطلب منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً وقد وعدها بتوفير ذلك في سبيل حمايته من الصدر قائلا انه "يريد ان يذبح الجميع كما يشير فيها الى انه اول من استهدف الصدر .. ويقول ان منظمة بدر بزعامة هادي العامري تحصل على مرتبات مالية لحوالي 40 ألف شخص بينما هي لا تملك هذا العدد على الأرض.



فريق دولي: التسجيلات ليست مفبركة



وقد اثارت التسريبات الأوساط العراقية كما انشغلت بها الأوساط الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت لاندلاع احتجاجات على خلفية المعلومات المسرّبة.



ومن جهته أكد فريق دولي مختص بمتابعة وكشف الأخبار المزيفة أن التسجيلات الصوتية المنسوبة للمالكي غير مفبركة . وقال فريق "التقنية من أجل السلام" انه "حرصاً منا على أداء عملنا بشكل حيادي وموثوق في توضيح الحقائق وكشف الأخبار المزيفة للجمهور الكريم عملنا ومنذ اللحظات الأولى من قيام المدون علي فاضل بنشر أول مقطع صوتي على التحقق من ذلك".



وأوضح أنه رغم "النفي المتكرر للمالكي لتلك التسجيلات وادعائه فبركتها عبر اقتباس مقاطع من صوته وتركيبها لتظهر بهذا الشكل إلا أن الملاحظات التي توصلنا لها حول الفيديو تثبت عكس ذلك".



ومن ضمن جملة إجراءات اتخذها فريق "التقنية من أجل السلام"، للتأكد من صحة المقاطع المسربة، أوضح المنشور أنه وبعد متابعة التسجيلات الخمس المسربة، تبين أنه "لم يتم فبركتها عن طريق دمج مقاطع صوتية مختلفة للمالكي لإظهارها بهذا الشكل".



يشار الى ان العراق يشهد ازمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر 2021 وفاز فيها التيار الصدري بزعامة الصدر وشهدت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيسا لحكومة جديدة ما ادى الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفا بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة مطلع الاسبوع الحالي أوقعت 30 قتيلا إضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية شكل اثرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة للتحقيق في ذلك برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي حيث بدأت الاسبوع الماضي تحقياتها في الامر.