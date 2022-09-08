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نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقال في تغريدته على "تويتر": "خالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة ورابط وثيقة .. كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره".