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إيلاف من بيروت: توفيت الملكة إليزابيث الثانية الخميس عن عمر يناهز 96 عامًا في قلعة بالمورال، منزلها في اسكتلندا، تاركةً وراءها أكثر من 500 مليون دولار من الأصول الشخصية جمعها خلال 70 عامًا على العرش.

على الرغم من أن ذهاب هذه الأموال إلى وريثها الملك تشارلز الثالث يبدو واضحًا، إلا أن تدبير ثروة الملكة مسألة معقدة؛ يخص الكثير مما يُنظر إليه على أنه ملكها في الواقع إلى المؤسسة الملكية، وهي إمبراطورية تبلغ قيمتها 28 مليار دولار والتي أشار إليها أفراد من العائلة المالكة البريطانية مثل الملك جورج السادس والأمير فيليب ذات مرة باسم "شركة العائلة".

في ما يأتي تفصيل ما سيحدث لثروة الملكة الآن بعد وفاتها.

كيف حصلت الملكة على رواتبها؟

تلقت الملكة دخلها من خلال صندوق دافعي الضرائب المعروف باسم المنحة السيادية، والتي تُدفع سنويًا للعائلة المالكة البريطانية. وهي تنبع من اتفاقية أبرمها الملك جورج الثالث للتنازل عن دخله من البرلمان من أجل الحصول على دفعة سنوية ثابتة لنفسه وللأجيال التالية من العائلة المالكة. كانت تُعرف في الأصل باسم القائمة المدنية، وتم استبدالها باسم المنحة السيادية في عام 2012.

تم تحديد مبلغ المنحة بأكثر من 86 مليون جنيه إسترليني في عامي 2021 و 2022. يتم تخصيص هذه الأموال لتغطية تكاليف السفر الرسمي وصيانة الممتلكات والتشغيل أو الصيانة لأملاك أسرة الملكة، مثل قصر باكنغهام.

لكن الملكة لا تحصل فقط على راتب سنوي.

إمبراطورية بـ 28 مليار دولار

تتألف الشركة الملكية، المعروفة أيضًا باسم المجلس التشريعي الملكي، من مجموعة من كبار الأعضاء والوجوه العامة في آل وندسور، العائلة المالكة الحاكمة التي كانت الملكة على رأسها. معًا، يديرون ما يمكن اعتباره إمبراطورية أعمال عالمية تضخ مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة في كل عام من خلال الأحداث المتلفزة والسياحة.

صاحبة الجلالة وسبعة من أفراد العائلة المالكة هم أعضاء في الشركة: الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال؛ الأمير وليام وزوجته كيت دوقة كامبريدج؛ الأميرة آن، ابنة الملكة؛ والأمير إدوارد، الابن الأصغر للملكة، وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس.

يمتلك النظام الملكي ما يقرب من 28 مليار دولار من الأصول العقارية اعتبارًا من عام 2021، والتي لا يمكن بيعها، وفقًا لمجلة فوربس، وهي مقسمة كالآتي:

ذا كراون العقارية: 19.5 مليار دولار

قصر باكنغهام: 4.9 مليار دولار

دوقية كورنوال: 1.3 مليار دولار

دوقية لانكستر: 748 مليون دولار

قصر كنسينغتون: 630 مليون دولار

ذا كراون العقارية في اسكتلندا: 592 مليون دولار

على الرغم من أن العائلة لا تستفيد شخصيًا من الشركة، فالهدف منها هو تعزيز الاقتصاد، والذي يمكن أن يوفر بدوره ثروة لآل وندسور من خلال التغطية الإعلامية المجانية والمذكرات الملكية - وهي أساسًا "طوابع الموافقة" على المنتجات الراقية.

كراون العقارية

كراون العقارية (The Crown Estate) مجموعة من الأراضي والممتلكات التابعة للنظام الملكي البريطاني، كانت تحت سيطرة الملكة إليزابيث الثانية. لكن هذه ليست ملكية خاصة كانت تمتلكها لنفسها؛ تدار من مجلس عام شبه مستقل. في يونيو الماضي، أعلنت Crown Estate عن أرباح صافية بقيمة 312.7 مليون دولار للسنة المالية 2021-2022، بزيادة قدرها 43 مليون دولار عن العام السابق.

وقال دان لباد، الرئيس التنفيذي لـ "كراون العقارية": "في عام آخر من التغيير والاضطراب، تواصل محفظتنا المتنوعة إظهار قوتها ومرونتها من خلال عودتنا إلى الخزينة العامة" .

يأتي تمويل المنحة السيادية من نسبة مئوية من أرباح الإيرادات، والتي تم تحديدها في البداية بنسبة 15 في المئة، وفقًا للعائلة المالكة . تمت زيادة المنحة في 2017-2018 إلى 25 في المئة لدعم تجديد قصر باكنغهام، ومن المفترض أن تنخفض مرة أخرى إلى 15 في المئة بحلول عام 2028.

تُستخدم المنحة لدفع المصاريف الرسمية بما في ذلك كشوف مرتبات الموظفين والأمن والسفر والتدبير المنزلي والصيانة. لكن يتم دفع النفقات الخاصة للملكة وعائلتها الممتدة من خلال بدل منفصل يسمى المحفظة الخاصة.

محفظة الملكة

محفظة Queen's Privy Purse هي في الأساس مجموعة من الممتلكات والأصول التي تم الاحتفاظ بها في أمانة يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر، والتي توفر دخلاً خاصًا لجلالة الملك من دوقية لانكستر.

في نهاية مارس 2022، كان لدى دوقية لانكستر 652.8 مليون دولار من الأصول الصافية تحت سيطرتها، ما أدى إلى تحقيق فائض صافٍ قدره 24 مليون دولار. يقول بيان على موقع دوقية لانكستر على الإنترنت : "غنها تأخذ شكل ممتلكات وأصول مالية" .

لا يتم دفع صافي الأصول مباشرة إلى الملكة، ولكن يتم دفع 24 مليون دولار من الأموال الزائدة. يخضع هذا التمويل للضريبة ويستخدم بشكل أساسي لتغطية النفقات التي لم يتم تغطيتها بالفعل من قبل المنحة السيادية.

أصول شخصية لصاحبة الجلالة

جمعت الملكة أكثر من 500 مليون دولار من الأصول الشخصية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استثماراتها، ومجموعاتها الفنية، والمجوهرات، والممتلكات العقارية، والتي تشمل Sandringham House و Balmoral Castle، وفقًا لموقع "بزنس إنسايدر". الآن بعدما توفيت الملكة، سيتم نقل معظم أصولها الشخصية إلى الأمير تشارلز حين يعتلي العرش.

ورثت الملكة الراحلة نحو 70 مليون دولار من الملكة الأم عندما توفيت في عام 2002، بما في ذلك استثمارات في اللوحات ومجموعة الطوابع والأواني الخزفية الفاخرة والمجوهرات والخيول وحتى مجموعة بيض فابرجيه القيمة. تشمل اللوحات في المجموعة أعمال مونيه وناش وكارل فابرجيه.

هناك بند قانوني خاص معمول به يعفي الملكة من دفع ضريبة الميراث على التركة التي تركتها والدتها. سيتم تطبيق هذا الشرط على الأمير تشارلز أيضًا. يُعفى الميراث من السيادة إلى السيادة من ضريبة الميراث بنسبة 40 في المئة، كما تم الاتفاق مع رئيس الوزراء السابق جون ميجور في عام 1993 لتجنب تآكل ثروة العائلة المالكة.

لكن الأمير تشارلز لا يزال غير قادر على وراثة الإمبراطورية البالغة 28 مليار دولار والتي تشمل ملكية اسكتلندا، و"كراون العقارية"، ودوقية لانكستر، ودوقية كورنوال، وقصر باكنغهام وكينسينغتون. سيتلقى فقط الأصول الشخصية المخصصة له على وجه التحديد من قبل الملكة إليزابيث الثانية.