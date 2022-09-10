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إيلاف من لندن: مع اعتلاء الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا، من هم الذين يقفون على خط الوراثة، لأعرق عرش ملكي عبر الف عام من التاريخ.

وبالطبع لن يتكرر عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لجهة سنوات الولاية، حيث ظلت تتربع على العرش نحو 70 عاماً ليحمل العصر اسم "العصر الاليزابيثي بلا منازع".

وتزامنا، ظل الملك تشارلز الثالث هو الآخر الأطول ولاية للعهد في العالم، إن لم يكن عبر التاريخ، وكان الثاني على خط العرش منذ كان في الثالثة من عمره، ومع اعتلائه العرش، فإنه أيضًا أكبر ملك بين ملوك وملكات بريطانيا على الإطلاق يتولى السلطة في عمر 74 عاماً.

الواقفون على الخط

وفي الآتي نبذة عن الواقفين على خط وراثة العرش البريطاني:

- الأمير وليام

هو ولي العهد الآن، والابن الأكبر لتشارلز الثالث، وأصبح الآن أمير ويلز، هو الآن التالي في خط العرش، وإذا اعتلى العرش سيكون اسمه وليام الخامس.

وكان الأمير وليام، ضابطا في الجيش ، قبل أن يعمل كطيار بحث وإنقاذ في سلاح الجو الملكي والإسعاف جوي. ومنذ فترة طويلة بواجبات وأحداث لدعم الملكة والآن أصبح مستقبله كملك أكبر من أي وقت مضى.

- الأمير جورج - الثاني في ترتيب ولاية العرش

وُلد الطفل الأكبر لوليام، جورج ألكسندر لويس ، في 22 يوليو 2013 ، ومن المقرر أن يسير على خطى جده ويصبح ملكًا. وإذا كان لجورج أيضًا أطفال، فإنهم سيصطدمون بإخوته على خط الخلافة.

- الأميرة شارلوت - الثالثة في ترتيب ولاية العرش

والأميرة الشابة الآن هي الثالثة في الصف، ولكن كان هناك وقت كان فيه الأمير لويس سيقفز أمامها في الولاية، ومع ذلك ، تم تغيير قانون وراثة الملك بحيث - بالنسبة للأطفال المولودين بعد 28 أكتوبر 2011 - لم يعد الأخ الأصغر قادرًا على إزاحة أخته الكبرى.

- الأمير لويس - الرابع في ترتيب ولاية العرش

لويس آرثر تشارلز هو أصغر أبناء وليام ولي العهد، ولد في 23 أبريل 2018 ، وهو سادس أحفاد إليزابيث الثانية.

- الأمير هاري - الخامس في ترتيب ولاية العرش

كان دوق ساسكس في المرتبة الثالثة في الترتيب ، ولكن من غير المرجح أن يصبح ملكًا ، وبموجب قواعد الخلافة تم نقله إلى أسفل ترتيبًا من قبل أطفال الأمير وليام. ويعيش هاري وزوجته ميغان في كاليفورنيا وتصدرا عناوين الصحف عندما استقالا من عملهما في العائلة المالكة في عام 2020.

- أرشي - السادس في ترتيب ولاية العرش

ولد نجل هاري وميغان، أرشي هاريسون مونتباتن وندسور، في 6 مايو 2019 في مستشفى بورتلاند في لندن. وكان هناك جدل في يونيو 2021 عندما أخبرت ميغان أوبرا وينفري أن أحد أفراد العائلة المالكة أثار "مخاوف" بشأن لون بشرة أرشي قبل ولادته.

- ليليبت - السابعة في ترتيب العرش

ولدت ابنة هاري وميغان ي كاليفورنيا وسُميت على اسم الملكة ، كما كان جدها الملك جورج الخامس يسميها بمودة ليليبت - تقليدًا لمحاولاتها الخاصة لقول إليزابيث.

اسمها الكامل ليليبيت ديانا مونباتن وندسور- Lilibet Diana Mountbatten-Windsor وذلك في بادرة تكريم للاميرة الراحلة ديانا والدة هاري.

- الأمير أندرو - الثامن في ترتيب ولاية العرش

تنحى الابن الثالث للملكة عن واجباته العامة في نوفمبر 2019 وسط مزاعم بالاعتداء الجنسي على الأميركية فيرجينيا جوفري عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وكانت أعيدت انتماءاته العسكرية ورعايته الملكية إلى الملكة في يناير 2022، ونفى أندرو المزاعم ودفع تسوية خارج المحكمة لإنهاء القضية في مارس 2022.

- الأميرة بياتريس - التاسعة في ترتيب ولاية العرش

بياتريس هي الأكبر بين طفلي أندرو من سارة فيرجسون. وتعمل في شركة البرمجيات أفينيتي كنائب الرئيس للاستراتيجيات والشراكات. وتزوجت الأميرة من قطب العقارات إدواردو مابيلي موزي في عام 2020 وولد طفلهما الأول في سبتمبر 2021.

- سيينا - العاشرة على التوالي على العرش

سيينا إليزابيث مابيلي موزي هي ابنة بياتريس، ولدت في 18 سبتمبر 2021 في مستشفى تشيلسي وويستمنستر. وهي الحفيدة الثانية عشرة لأحفاد الملكة وليليبت ، والثانية التي ولدت بعد وفاة دوق إدنبرة.

- الأميرة أوجيني - المركز الحادي عشر في ترتيب العرش

مثل أختها ، لا تحصل أوجيني على أموال دافعي الضرائب لأنها ليست ملكية تعمل بدوام كامل. تعمل مديرة في معرض لندن للفنون Hauser & Wirth، بعد أن درست في جامعة نيوكاسل. وتزوجت يوجيني من جاك بروكسبانك في قلعة وندسور في أكتوبر 2018 ، بعد خمسة أشهر من زفاف الأمير هاري في نفس المكان.

- أغسطس - 12 في خط تولي العرش

ولد الطفل الأول لأوجيني أغسطس فيليب هوك بروكسبانك ، في 9 فبراير 2021. ومن المفهوم أنهم اختاروا الاسم على اسم قرين الملكة فيكتوريا الأمير ألبرت الذي كان أوغسطس هو الاسم الأوسط ؛ وكذلك تكريما للأمير فيليب - الذي كان في المستشفى في ذلك الوقت.

- الأمير إدوارد - المركز الثالث عشر في ترتيب ولاية العرش

وُلد أصغر أبناء الملكة في 10 مارس 1964 وهو يعمل بدوام كامل في العائلة المالكة. وكان انضم إلى البحرية الملكية عندما كان شابًا لكنه استقال أثناء تدريب الكوماندوز في عام 1987 وأنشأ لاحقًا شركة إنتاج تلفزيوني. تزوج من صوفي ، كونتيسة ويسيكس ، في يونيو 1999.

- جيمس سيفيرن - المركز الرابع عشر في ترتيب ولاية العرش

ولد نجل الأمير إدوارد في ديسمبر 2007 وعلى الرغم من كونه أصغر من أخته فإنه يتقدم عليها في خط الخلافة، ذلك لأن تغيير القانون الذي أنهى أولوية الذكور على الإناث ينطبق فقط على أفراد العائلة المالكة الذين ولدوا بعد 28 أكتوبر 2011.

لويز وندسور - المركز الخامس عشر في ترتيب ولاية العرش

السيدة لويز وندسور هي أكبر أبناء ويسيكس. ولدت قبل الأوان بعملية قيصرية طارئة في نوفمبر 2003 بعد نقل والدتها إلى المستشفى وهي تعاني من الألم وفقدت كمية كبيرة من الدم. وتشترك في حب قيادة عربة الخيول مع جدها الراحل الأمير فيليب ، لكنها تبتعد إلى حد كبير عن أعين الجمهور.

- الأميرة آن - المركز السادس عشر في ترتيب ولاية العرش

تشتهر الأميرة الملكية ، ابنة إليزابيث الثانية الوحيدة ، بحبها للخيول ومسيرتها المهنية في الفروسية والتي شهدت تنافسها في أولمبياد 1976. لديها واحد من أكثر جداول الأعمال ازدحامًا بين أي فرد من العائلة المالكة وتشارك في أكثر من 300 جمعية خيرية ، بما في ذلك كونها رئيسة منظمة Save the Children منذ عام 1970. وهي متزوجة لمرة ثانية من السيد تيموثي لورنس.

- بيتر فيليبس - السابع عشر في ترتيب ولاية العرش

كان الحفيد الأكبر للملكة هو الخامس في الترتيب حتى ولد الأمير ويليام في عام 1982. وليس لديه لقب ملكي ، حيث يحصل أحفاد الملك فقط من خلال السلالة الذكورية على لقب واحد. ومع ذلك ، قيل إن الأميرة آن رفضت عرض الملكة بإعفاءات لبيتر وأخته. ويدير شركة لإدارة الرياضة والترفيه.

- سافانا فيليبس - المركز الثامن عشر في ترتيب ولاية العرش

ولدت سافانا فيليبس ، وهي أول حفيد للملكة ، في 29 ديسمبر 2010. وهي واحدة من ابنتي بيتر فيليبس من كندا أوتم فيليبس المولد. انفصل الزوجان في عام 2021.

- إيسلا فيليبس - المركز التاسع عشر في ترتيب العرش

وُلدت الطفلة الأصغر لبيتر فيليبس في 29 مارس 2012 في مستشفى غلوسيسترشاير الملكي. وتعيش هي وأختها بعيدًا عن الأضواء ، بصرف النظر عن الظهور العرضي مع والدهما في المناسبات الملكية مثل عرض الموسيقى الملكي Trooping the Colour.

- زارا تيندال - المركز 20 في ترتيب العرش

زارا هي الحفيدة الكبرى للملكة ومثل والدتها تنافست في الفروسية في الأولمبياد، وفازت بالميدالية الفضية في حدث الفريق في لندن 2012. وكانت ساعدت في إدارة مضمار سباق شلتنهام كمديرة ، وتزوجت الفائز السابق بكأس العالم للرغبي في إنكلترا مايك تيندال في يوليو 2011.

ميا تيندال - المركز الحادي والعشرون في ترتيب العرش

ولدت ابنة زارا الأولى، ميا غريس تيندال ، في 17 يناير 2014. كانت واحدة من وصيفات العروس في حفل زفاف الأميرة أوجيني في عام 2018 ، إلى جانب سافانا وإيسلا فيليبس والأميرة شارلوت.

- لينا تيندال - المركز الثاني والعشرون في ترتيب العرش

لينا هي السابعة من أبناء أحفاد الملكة ، الذين وُلدوا في عام 2018 بعد بضعة أشهر من الأمير لويس وقبل عام تقريبًا من الحفيد الثامن ، أرشي.

- لوكاس تيندال - 23 في ترتيب العرش

وُلد الابن الأول لتيندال في 21 مارس 2021 ، وكشف والده في بودكاست أنه "وصل إلى الحياة بسرعة كبيرة" وأنه يجب أن تتم ولادته على أرضية الحمام في المنزل.

تم اعداد المادة من موقع قناة (سكاي نيوز)

https://news.sky.com/story/queens-death-and-the-line-of-succession-whos-now-closer-to-the-throne-12693237