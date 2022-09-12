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باماكو: أصيب ثلاثة من قوات حفظ السلام الأممية الأحد في شمال مالي عندما اصطدمت عربتهم بلغم بين منطقتي بير وتمبكتو على ما أفادت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) على تويتر.

ولم تحدد مينوسما جنسيات المصابين ولا مدى خطورة إصاباتهم.

وعلى غرار الجيش المالي، تُستهدف مينوسما في شكل منتظم بهجمات يشنها جهاديون يحاربون أي وجود أجنبي.

وتقاتل مالي حركات تمرد انفصالية وجهادية منذ عام 2012. وأدت أعمال العنف التي بدأت في الشمال ثم امتدت إلى وسط البلاد، إلى مقتل آلاف المدنيين والجنود وتشريد مئات الآلاف غيرهم.

"مينوسما"

وأنشئت "مينوسما"، بعثة الأمم المتحدة الموحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، في العام 2013.

وتعد البعثة من أكبر عمليات حفظ السلام الأممية، حيث تم نشر أكثر من 17 ألف جندي وشرطي ومدني ومتطوع حتى أيار/مايو، وفقا لموقع البعثة الإلكتروني.

ويحكم هذه الدولة في منطقة الساحل الإفريقي مجلس عسكري منذ عام 2020.