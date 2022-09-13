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إيلاف من لندن: أعلن في بغداد الثلاثاء عن صدور أوامر قبض وتحقيق مع 75 مسؤولاً من ذوي الدرجات الخاصة خلال الشهر الماضي فيما تم اليوم اعتقال ضابط جمارك مطار بغداد الدولي ووكيل وزير بتهم رشى.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية وهي هيئة شبه مستقلة خاضعة لرقابة البرلمان وتعنى بملاحقة عمليات الفساد في البلاد أن عدد عملياتها خلال شهر آب/أغسطس الماضي وحده بلغت 65 عملية ضبط وعدد المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود بلغ 30 متهماً.

وأضافت الهيئة في بيان تابعته "إيلاف" انها اصدرت خلال الشهر نفسه 75 أمر قبض واستقداماً قضائياً صادراً بحق ذوي الدرجات العليا من دون ذكر مناصبهم و106 أحكام من أحكام الإدانة القضائية والحكم على143مداناً بأحكام قضائية وإنجاز 68 ملفَّاً من ملفات تسليم الهاربين والأموال المهرَّبة.

وأوضحت الهيئة انها استلمت خلال الشهر 3710 استمارة لمسؤولين مشمواين بكشف الذمم المالية والكشف عن 25 من المشمولين الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح وإجراء 55 من زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة وتنظيم 8 دورات تدريبية وورش وندوات ومجموعة من البحثو والدراسات وتقارير واحصاءات عن مواجهة الفساد.



عمليات مواجهة الفساد التي نفذتها الهيئة الاتحادية العراقية للنزاهة خلال أغسطس 2022 (تويتر)

اعتقال ضابط جمارك مطار بغداد الدولي

كما أعلنت هيئة النزاهة الثلاثاء القبض على ضابط منفذ جمرك مطار بغداد الدولي لتسهيله محاولة تهريب أجهزة طبية لعلاج مرض السرطان.

وقالت الهيئة أن ملاكاتها نفذت عملية الاعتقال بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ أفادت بأنَّ فريق عمل الهيئة الذي انتقل إلى مطار بغداد تمكَّن من ضبط شاحنة مع برَّاد مُحمَّلة بمواد مُختبريَّة وأدوية لعلاج مرض السرطان تمَّ إخراجها من جمرك الشحن الجويِّ دون وثائق.

وأوضحت أنَّ "الفريق قام بضبط الشاحنة والبرَّاد مع سائقيهما خارج منطقة جمرك الشحن الجوي أثناء عمليَّة تبديل رأس الشاحنة مع أخرى. وأكدت أنَّ "عمليَّات المُتابعة والتحرِّي والتحقيق وشهادة الشهود توصَّلت إلى قيام ضابط المنفذ في المطار الذي لن تعلن اسمه ورتبته العسكرية ولجنة الكشف على البضاعة المنسوبة إلى الجمارك بتسهيل عمليَّة إخراج البضاعة".

وقالت انه تمَّ تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة المُختصَّة بحقِّ المُتَّهمين في العمليَّة وهم كلٌّ من (ضابط المنفذ وأعضاء لجنة الكشف).. مُبينة أنَّ "الحمولة التي تمَّ إدخالها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون تضمَّنت أجهزة مختبراتٍ طبيَّة و16 جهاز تلفاز طبي تبيَّن بعد التدقيق أنَّها تحوي أدوية ومعدات لعلاج مرض السرطان.

وأشارت الهيئة الى أنه قد تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّين وعرضه رفقة المبرزات الجرميَّة والمُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحق المتهمين.

أمر قبض بحق وكيل وزير

وعلى الصعيد نفسه كشفت هيئة النزاهة اليوم أيضاً عن اصدارها أمر قبضٍ بحقِّ وكيل وزيرٍ سابقٍ لإقدامه على ابتزاز ومساومة مُدير إحدى الشركات الأهليَّة وطلب مبلغٍ ماليٍّ منه لقاء إرساء مناقصةٍ على شركته.

وقالت إن دائرة التحقيقات في الهيئة قد احالت القضية الى القضاء حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أمر قبضٍ بحقِّ وكيل وزير الكهرباء سابقاً من دون ذكر اسمه لإقدامه على ابتزاز ومُساومة مدير إحدى الشركات الأهليَّة.

ونوهت الى أن أمر القبض الصادر عن المحكمة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (ثانياً من القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣) لإقدام المتهم على طلب مبلغٍ ماليٍّ لقاء إرساء إحدى المُناقصات المُعلنة في وزارة الكهرباء على شركة المُشتكي.

يشار الى أن العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام الماضي 2021 محققا بعض التقدم في جهوده للتصدي للفساد.