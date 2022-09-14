قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



برلين: دعا مفتش الجيش الألماني الجنرال إيبرهارد تسورن الأربعاء إلى توخي الحذر بشأن الهجوم المضاد الأوكراني الذي قال إنه غير كاف "لدحر روسيا على جبهة عريضة".

وقال الضابط لمجلة "فوكوس" الأسبوعية إن القوات الأوكرانية تشن حاليًا "هجمات مضادة تجعل من الممكن إعادة احتلال أماكن أو أجزاء محددة من الجبهة لكن ليس لجعل روسيا تتراجع على جبهة واسعة".

لكنه أضاف في الوقت نفسه أن كييف تتصرف "بذكاء (...) وتنفذ العمليات بطريقة سيادية ومرنة جدا".

وحذر الجنرال تسورن من أنه "قبل أسبوعين، كنت لأقول إن (حوض) دونباس بأكمله سيصبح بأيدي الروس خلال ستة أشهر. اليوم أقول إنهم لن ينجحوا".

مخزون

وبرر امتناع برلين عن تسليم أسلحة ثقيلة تطلبها أوكرانيا. وقال إن لائحة المعدات التي سلمتها ألمانيا بالفعل "كبيرة في الكمية والنوعية"، لكن ألمانيا لا ينبغي أن تستنفد مخزونها على حد قوله. وأضاف "كل شيء نقدمه نحتاج إلى أن يعود إلينا".

في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يفهم، على حد قوله، سوى لغة "القوة" و"من أجل الردع الفعال، نحتاج إلى قوات" في ألمانيا.

واشار خصوصا إلى أن الرئيس الروسي يستطيع فتح جبهة جديدة في "كالينينغراد، وبحر البلطيق والحدود الفنلندية وجورجيا ومولدافيا... هناك العديد من الاحتمالات. سيكون لدى بوتين قدرات".

وحذر من أنه "على الرغم من أن حوالى ستين بالمئة من قواتها البرية تشارك في الحرب في أوكرانيا، ما زالت القوات البرية وخاصة البحرية والقوات الجوية الروسية تتمتع بقدرات لم تستخدم بعد".