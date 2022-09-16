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موسكو: قُتل المدّعي العام الانفصالي في منطقة لوغانسك الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا الجمعة في تفجير وقع في المكتب الذي يعمل فيه، وفق ما أعلنت السلطات مندّدةً بـ"عمل إرهابي".

وقال القائد الموالي لروسيا في هذه المنطقة الانفصالية ليونيد باسيتشنيك عبر تطبيق تلغرام "اليوم، وإثر عمل إرهابي، قُتل المدعي العام (في لوغانسك) سيرغي غورينكو ومساعدته إيكاتيرينا ستيغلينكو".