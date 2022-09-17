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إيلاف من لندن: عادت العاصمة الكازاخية "نور سلطان" إلى اسمها القديم "أستانا" بمرسوم وقعه الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكايف، اليوم السبت.

ودعا نص القانون الذي أصدره الرئيس توكايف إلى "إدخال التغييرات والإضافات التالية على دستور جمهورية كازاخستان المعتمد في الاستفتاء الجمهوري في 30 أغسطس 1995: الهيكل الإداري الإقليمي للجمهورية، ووضع عاصمتها يحددهما القانون. وعاصمة كازاخستان هي مدينة أستانا".

وكانت آستانا أنشأها الرئيس السابق نزارباييف، لتكون عاصمة كازاخستان منذ عام 1998 بعد الاستقلال بدلا من مدينة آلما أتا الحدودية.

ومعنى كلمة آستانا هو "العاصمة" ويبلغ عدد سكانها 780 ألف نسمة. وتمثل آستانا المركز الرئيسي لخطوط السكك الحديدية في منطقة تشتهر بإنتاج الحبوب والماشية في كازاخستان، كما أنها مركز للصناعات الغذائية والتصنيع، وتقع على نهر أشيم الذي يجري في السهول الشمالية الوسطى من كازاخستان.

قاعدة روسية

وكانت المدينة عام 1810 بوصفها قاعدة عسكرية للجيش الروسي، ثم ما لبثت أن ازدهرت وأصبحت مدينة عرفت باسم أكمولنسك.

وفي خمسينيات القرن العشرين عندما كانت كازاخستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق اختارت الحكومة المنطقة التي تقع فيها أكمولنسك لإقامة مشروع الأراضي العذراء، وهو مشروع للتنمية الزراعية.

وفي عام 1961، أطلق على أكمولنسك اسم تسلينوغراد الذي يعني مدينة الأراضي العذراء. وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، أصبحت كازاخستان دولة مستقلة، واتحذت المدينة اسمها الكازاخي أكمولا.

وفي عام 1997، تم نقل عاصمة كازاخستان من آلما آتا إلى أكمولا التي تقع وسط البلاد. وفي عام 1998، أطلق على أكمولا اسم آستانا الذي يعني عاصمة في اللغة الكازاخية.