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على متن الطائرة البابوية: وصل البابا فرنسيس الثلاثاء الى نور سلطان عاصمة كازاخستان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام سيشارك خلالها في مؤتمر بين الأديان يغيب عنه بطريرك الارثوذكس الروس كيريل على خلفية توترات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

حطت طائرة البابا قرابة الساعة 17,15 (11,15 ت غ) وينتظر ان يتوجه الى القصر الرئاسي للاجتماع مع الرئيس قاسم-جومارت توكاييف ثم سيلقي أول خطاب له أمام السلطات والسلك الدبلوماسي مساء.