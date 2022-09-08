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الفاتيكان: أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" لرحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الخميس، معتبراً أنّها كانت مثالاً في "التفاني في العمل" ومشيراً إلى أنّه يصلّي لها ولنجلها تشارلز الذي خلفها ملكاً.

وفي برقية تعزية باللغة الإنكليزية أرسلها إلى الملك الجديد تشارلز الثالث قال الحبر الأعظم إنّه يقدّم إلى العائلة الملكية والشعب البريطاني "أصدق التعازي"، منوّهاً بما تميّزت به الراحلة من "خدمة لا حدود لها... وإخلاص للواجب، وشهادة ثابتة على الإيمان بيسوع المسيح".