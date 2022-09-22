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بسبب غزوة أوكرانيا سيئة التخطيط، الزعيم الروسي في مأزق، وثمة متاعب أخرى تلوح في الأفق.

إيلاف من بيروت: كان هذا الأسبوع رهيبًا بالنسبة إلى فلاديمير بوتين. في ساحة المعركة، تحتفل أوكرانيا بمكاسبها، في حين يبدو انتصار الغزاة بعيداً عن الأنظار. أسوأ من الانتكاسات العسكرية هي المذبحة الدبلوماسية. فبينما يجتمع زعماء العالم في لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، الضوء مسلط بشدة على عزلة روسيا الدولية.

شهدت قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند سلسلة من الأخبار السيئة. من المفترض أن تكون هذه المنظمة إطاراً للأنظمة الاستبدادية كي تتعاون في مكافحة التطرف والانفصال والإرهاب. استغلت الصين الاجتماع في العاصمة الأوزبيكية للشكوى من الحرب (الكثير من الصداقة "بلا حدود")، وكذلك فعلت الهند. باكس روسيكا - هيمنة الكرملين في أجزاء ممتثلة من إمبراطوريته السابقة - آخذة في التلاشي. قيرغيزستان وطاجيكستان تتقاتلان، وهاجمت أذربيجان أرمينيا للتو. تكثر الشائعات حول انسحاب كازاخستان من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الكتلة الأمنية بقيادة روسيا، وكان من المفترض أن تكون موازية للناتو.

في أوج عهده، استخدم بوتين عدم الالتزام سلاحًا. من بين ضحايا مسرحية القوة هذه البابا والرؤساء الأميركيون والملكة البريطانية. والآن يبقيه قادة آخرون (مؤخرًا: الأتراك والأذريون والقرغيز) في انتظارهم.

فشل يولد فشلًا

عدم الاحترام ينذر بالخطر. تستند قبضة الزعيم الروسي على السلطة إلى ثلاثة عناصر: شعبيته، وإدراكه أنه لا يقهر، وغياب المعارضة. عززت هذه العوامل بعضها بعضاص على مدى عقدين. لكن، لا شيء ينجح مثل النجاح، والفشل يولد الفشل. الخيارات الآن قليلة وسيئة. التصعيد العسكري ضد الناتو ينطوي على مخاطرة كبيرة، والتعبئة الكاملة ستكون منعطفاً مذلًا. أدى استخدام أكبر سلاح اقتصادي ضد الغرب - قطع الطاقة - إلى تدمير سمعة روسيا في ما يتعلق بالموثوقية، لكن القرار لم يقسم الأوروبيين ولا دفعهم إلى الرضوخ لمطالب بوتين. إن مهاجمة إمدادات الكهرباء والمياه والغاز في أوكرانيا مدمرة بشكل فظيع وقاسية، وبالتالي مرضية عاطفيا. لكنها لا تغير الصورة الكبيرة: البرد والظلام محتملان وسط رائحة النصر.

بينما يفقد بوتين قدرته على المناورة، يكتسبها الآخرون. داخل المافيا الحاكمة في روسيا، تتغير حسابات المخاطر والمكافآت. النظام غير مستقر، وبمجرد أن تعتقد أن الرئيس محكوم عليه بالفناء، فلماذا تخاطر نيابة عنه؟ من الأفضل أن تتحرك بسرعة وتنتقل إلى الجانب الرابح. يمكنك إلقاء لوم أخطائك على الخاسرين. مع تكاثر الكوارث العسكرية، سيزداد الضغط، ومن الصعب تخيل بقاء بوتين حيًا لعام آخر مثل هذا.

أخطاؤه جسيمة

من الأسهل أن نتخيله، وهو يعيش مثل نيكيتا خروتشوف في دارشا التي تخضع لحراسة جيدة، يشاهد نقاد البرامج الحوارية بفظاظة وهم يشرحون ما حدث: "على الرغم من إنجازاته العديدة الماضية، ارتكب فلاديمير فلاديميروفيتش مؤخرًا أخطاء جسيمة. بشكل رئيسي، استخف الرئيس السابق باستعداد الناتو لدعم البنديريين. دفع جنودنا ثمناً باهظاً لهذا، واضطررنا لقبول فقدان بعض الأراضي المحررة".

في الوقت الحالي، تتمثل الأولوية القصوى في ضمان فوز أوكرانيا بتوفير المزيد من الأسلحة والتدريب والمال. تثبت المكاسب الأخيرة هذه الاستراتيجية التي كانت مثيرة للجدل ذات يوم. على صناع القرار والخبراء الذين عارضوا ذلك أن يجدوا مجالًا آخر للعمل. فقد دفع الأوكرانيون ثمناً باهظاً مقابل أخطائهم.

انتصار أوكرانيا سيحل مشكلة واحدة، لكنه يسلط الضوء على مشكلة أخرى: افتقار الغرب إلى استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع روسيا. إن نظام ما بعد بوتين لن يعترف بأخطاء الماضي، ويسعى إلى الخلاص من خلال المصالحة مع جيران روسيا. سوف يزمجر ويلعق جراحه ويبحث عن كبش فداء، ما يجعله خطرًا في الداخل والخارج، على الأرجح لسنوات عديدة.