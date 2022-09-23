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موسكو منهكة في أوكرانيا، وأرمينيا تعاني العواقب السلبية للتراجع الروسي.

إيلاف من بيروت: تم وقف إطلاق النار المؤقت بين أرمينيا وأذربيجان في أعقاب واحدة من أكثر المعارك دموية على الإطلاق بين الطرفين المتحاربين بين 12 و14 سبتمبر الجاري. لكن من غير المرجح أن يصمد. تواصل القوات الأذربيجانية التي زحفت إلى أرمينيا احتلال جزء من أراضيها، ولا سيما المرتفعات المحيطة ببلدة جيرموك. الشائعات تدور حول شن المزيد من الهجمات.

أحد العوامل الرئيسية لزعزعة الاستقرار هو فراغ السلطة في المنطقة، الأمر الذي شجع أذربيجان على الاستفادة من ذلك. تجلى تفوقها العسكري على أرمينيا بشكل قاطع في حرب 2020 على ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة جبلية عرقية أرمنية داخل الحدود القانونية لأذربيجان. ولم تتم تسوية هجوم أذربيجان في عام 2020 - بدعم من تركيا وإسرائيل - إلا من خلال وقف غير مستقر لإطلاق النار توسطت فيه روسيا، التي لها علاقة وثيقة مع أرمينيا. في حين أن الظروف لا تزال موضع خلاف، يبدو أن روسيا هددت بالتدخل بقوة أكبر إذا لم توافق باكو. كان هذا بمثابة توسع في الوجود العسكري الروسي في منطقة جنوب القوقاز على نطاق غير مسبوق منذ الانهيار السوفياتي.

أثارت صفقة الهدنة معارضة جماهيرية داخل أرمينيا. لكن رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي تولى السلطة في البداية قبل ثلاث سنوات على خلفية ثورة التحرير الليبرالية، لم يكن لديه من يلجأ إليه سوى موسكو، حيث كانت واشنطن وأوروبا غائبتين تمامًا عن الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في عام 2020. في نهاية المطاف، سمح باشينيان لروسيا بتوسيع وجودها العسكري داخل أرمينيا، وبناء قواعد جديدة في البلد إضافة إلى دورها الموسع في ناغورنو كاراباخ.

لكن، روسيا الآن غير قادرة على الحفاظ على هذا الوجود - وأرمينيا تعاني الآن من العواقب. السؤال هو ما إذا كان الغرب سيدرك الآن الفرصة لتوسيع نفوذه في جنوب القوقاز.

الصفقة المنقوصة

ما لم تفعله الصفقة التي توسطت فيها روسيا هو حل أي مشاكل أساسية في المنطقة. بدلًا من ذلك، فتحت المزيد من النزاعات الإقليمية من دون حل مشكلة ناغورنو كاراباخ. أثبتت الدبلوماسية اللاحقة أنها غير قادرة على معالجة مخاوف كلا الجانبين. في هذه الأثناء، واصل الكرملين - الذي كان منذ فترة طويلة المزود الرئيسي للأسلحة للجانبين - تقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة لأذربيجان. في نهاية أغسطس، فرضت أذربيجان على أرمينيا أمرًا واقعًا، فأرسلت قواتها للاستيلاء على بلدة لاتشين (المعروفة باسم بيردزور باللغة الأرمنية) نفسها، ما كشف عن عجز روسيا.

بحلول ذلك الوقت، كان واضحًا أن الكرملين قد أرهق نفسه في حربه في أوكرانيا، واضطر إلى الاعتماد على أفراد ومعدات عسكرية من جميع أنحاء روسيا نفسها، إضافة إلى سحب قواته من طاجيكستان وسوريا. تزعم كييف أن موسكو أعادت نشر جنودها من قاعدتها العسكرية رقم 102 في مدينة غيومري الأرمينية، إحدى أكبر قواعدها الأجنبية، إلى أوكرانيا أيضًا.

بدأت يريفان في التفكير في خيارات أخرى، لكن اهتمام الغرب كان محدودًا. وقالت واشنطن إنها منفتحة على سبل دبلوماسية جديدة لكنها لم تبذل جهدا يذكر لمتابعتها. تم تقييد أيدي الدبلوماسيين الأوروبيين أيضًا وسط نقص الوقود بسبب الحرب الروسية، حيث زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باكو في يوليو، وتعهدت بشراكة جديدة على أساس مضاعفة إمدادات الغاز الأذربيجانية. قد لا تكون الخطة مجدية، لكن أوروبا في حاجة ماسة إلى حلفاء في مجال الطاقة البديلة. يبدو أن بروكسل تعتقد أنها لا تستطيع المخاطرة بالخلاف مع باكو نتيجة لذلك.

يريفان تبحث عن بدائل

ليس مستغربًا أن تسعى يريفان إلى بدائل أخرى، بما فيها إيران. تربط يريفان وطهران روابط اقتصادية، كما أن إيران موطن لعدد كبير من السكان من أصل أرمني. إيران لديها أيضا توترات متكررة مع أذربيجان، في المقام الأول حول قضية الوحدوية الأذربيجانية. في أغسطس، وافقت أرمينيا على إنشاء إيران قنصلية في قرية كابان الحدودية، في منطقة سيونيك بأرمينيا، على أمل ردع أذربيجان. سيونيك، المعروفة باسم زانجيزور في أذربيجان، هي المنطقة التي تهدف باكو من خلالها إلى إنشاء ممرها البري إلى ناختشيفان. لكن من غير المرجح أن تتدخل إيران بشكل مباشر، وبالكاد كانت طهران ضامنًا أمنيًا فعالًا في أي مكان آخر.

بعد قتال 12-14 سبتمبر، لجأت أرمينيا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا وطلبت تدخلًا مباشرًا لحمايتها. كان باشينيان قد أيد استخدام روسيا منظمة معاهدة الأمن الجماعي كناقل لها للتدخل في كازاخستان بعد الاضطرابات الجماهيرية هناك في يناير، في محاولة لحشد الدعم. مع ذلك، فإن المنظمة ليس لديها موقف مستقل من روسيا. وسط تدهور الوضع بالنسبة للجيش الروسي في أوكرانيا، لم يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي اهتمام بتحويل الجهود.

رفضت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التدخل، كما فعلت في عام 2020، قائلة إن القتال لم يكن في أرمينيا. لم يعد هذا التبرير متاحًا، وكشف أن المنظمة كانت نمرًا من ورق. مع ذلك، استغلت واشنطن هذا الركود، حيث توسطت في وقف إطلاق النار في 14 سبتمبر. أدى ذلك إلى تصعيد طال انتظاره للجهود الأميركية لمعالجة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان. في 18 سبتمبر، كانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، في يريفان وأعلنت أن هجمات باكو غير قانونية. على الرغم من ردة فعل أذربيجان السلبية، توسط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في اليوم التالي في مناقشة بين وزيري خارجية البلدين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي تقدم.

تقدم دبلوماسي حذر

على الرغم من الدبلوماسية المتزايدة، لم تطالب الولايات المتحدة أذربيجان بالانسحاب، على الأقل علنًا. كما أنها لم تشر إلى الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إذا قامت أذربيجان بالهجوم مرة أخرى. وبينما تمتلك أرمينيا لوبيًا فعالًا وحلفاء في الكونغرس، وكذلك تمتلك أذربيجان. صعب تخيل تدخل واشنطن بشكل مباشر، ناهيك عن تزويد يريفان بأي مساعدة دفاعية كبيرة.

أحرزت أرمينيا وتركيا في الأشهر السابقة تقدمًا دبلوماسيًا نادرًا في ما يتعلق بالتوترات الطويلة الأمد بينهما، مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة في فبراير والمحادثات حول حدودهما المغلقة منذ فترة طويلة تتقدم مؤخرًا في يوليو. ومع ذلك، لم تعارض أنقرة علنًا تصرفات باكو - وتركيا أيضًا لها مصلحة في تأمين أذربيجان لممر بري إلى ناختشيفان، ما سيؤدي إلى وصول بري مباشر بين البر الرئيسي لأذربيجان وتركيا أيضًا.

تبدو باكو أكثر جرأة، وواثقة من تفوقها العسكري الواضح على أرمينيا. إن فراغ السلطة في المنطقة الناجم عن المشاكل التي تسببها روسيا لنفسها والسياسة الخارجية ذات المصلحة الذاتية يهدد بالتحول إلى ثقب أسود، تكون جاذبيته قوية للغاية لدرجة أنه يسحق كل ما يقع فيه. لقد أوضح نظام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن ذلك يناسبه بشكل جيد.

ما لم تتحرك الأزمة بعيدًا عن جدول الأعمال الدولي - ويمكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا العمل معًا لتثبيط أذربيجان - فإن النظرة المستقبلية لأرمينيا قاتمة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مجلة "فورين بوليسي" الأميركية