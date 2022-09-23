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لا تزال دماء المحتجزين الأوكرانيين على الأرض وعلى الهراوات الخشبية التي اعتادت القوات الروسية ضربهم بها. تم ربط الأوكرانيين بالكراسي ذات الإطارات المعدنية قبل صعقهم بالكهرباء أو خنقهم بحبل طويل.

إيلاف من بيروت: تم الكشف عن الفظائع التي تعرض لها السكان خلال أكثر من ستة أشهر من الاحتلال في 19 سبتمبر في قبو مظلم ومليء بالغبار أسفل مركز الشرطة في إيزيوم، وهي مدينة استراتيجية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا تم تحريرها خلال الهجوم الأوكراني الأخير. من بين الأدوات المستخدمة لإرهاب الناس أقنعة غاز من الحقبة السوفياتية تم تعديلها لمنع الضحية من التنفس بمجرد وضعها على وجهها.

فظائع الاحتلال

حتى 19 سبتمبر الجاري، حددت الشرطة أسماء 20 شخصًا تعرضوا للتعذيب أو استجوبوا في المركز، وفقًا لتحقيقات جارية. كانوا من السكان المتهمين بالعمل ضد قوات الاحتلال الروسي. قال سيرهي بولفينوف، كبير محققي الشرطة في منطقة خاركيف، إن الناس قضوا أسابيع أو حتى شهورًا محاصرين هنا، في هذا الموقع الي يمثل واحداً من 10 غرف تعذيب على الأقل تم اكتشافها. وصف محقق شرطة فضل عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لعمله أحد مراكز الاحتجاز في إيزيوم بأنه "قبيح للغاية وقذر وغير إنساني. لا أعرف كيف يمكن الناس أن يعيشوا هناك. كنت مع الشرطة لسنوات عديدة، لكنني شعرت بصدمة شديدة".

كانت إيزيوم درة المناطق التي حررها الهجوم الأوكراني بسرعة لدرجة أن القوات الروسية تخلت عن ذخائرها وعرباتها المدرعة عند الفرار من مواقعها. تم تحرير ما يقرب من 3000 ميل مربع من الأراضي في غضون أسبوع، في تقدم إقليمي سريع أذهل العالم وغير مسار الحرب. وهذه أكبر هزيمة عسكرية لموسكو منذ أن أجبرت على سحب قواتها من محيط كييف في أبريل الماضي. ومع ذلك، فإن أهميتها كقاعدة دعم لجيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعني أيضًا أن إيزيوم عانت أسوأ المعارك.. فقد استغرقت روسيا شهرًا تقريبًا للسيطرة على المدينة في أبريل.

وحشية روسية

تكشف غرفة التعذيب عن وحشية القوات الروسية ضد السكان، فضلاً عن عمق الفظائع التي من المحتمل أن تختبئ في الأراضي التي لا تزال موسكو تحتلها ، بعد سبعة أشهر من الغزو. ومع استمرار الشرطة في التحقيق في المناطق المحررة في أوكرانيا، يخشى العثور على المزيد من الاكتشافات المروعة. تلوح في الأفق الذكرى المؤلمة لبوتشا، حيث تم العثور على ضحايا القتل العشوائي ملقاة في الشوارع، بينما من المتوقع أن يكون القصف العنيف لإيزيوم قد تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى. بالكاد نجا مبنى في المدينة من الدمار.

يتم تسجيل جميع جرائم الروس. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عند اكتشاف غرف التعذيب، مستخدمًا مقالة أوكرانية شهيرة لوصف الفاشيين الروس: "يتم جمع الأدلة على إدانتهم". وتقول الشرطة إنها وثقت أيضا حالات عنف جنسي ضد النساء لكنها رفضت عدم الخوض في التفاصيل. وفي منطقة بالاكليا المجاورة، قال المحقق إن السجناء "كانوا قادرين على سماع صراخ" امرأة تعرضت للاغتصاب بشكل متكرر من قبل القوات الروسية في طابق آخر. قالت امرأة نجت من السجن في مركز الشرطة للسلطات الأوكرانية إنها حُرمت من استخدام المرحاض أو منتجات النظافة. قال محقق الشرطة إنه على الرغم من وجود مرحاض في الطابق السفلي، فقد أجبر الروس الناس على استخدام الأرض أو التربة.

ما يزيد في الإذلال، أجبر الروس المعتقلين على كتابة شهادات تقول إنهم خضعوا للاستجواب لكنهم لم يتعرضوا للأذى. لم يتم التحقق من مزاعم أوكرانيا بشكل مستقل. قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 18 سبتمبر إنها تخطط لإرسال فريق "قريباً". تم إدانة النتائج الأولية دوليًا، في حين دعا وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، وهو رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليًا، إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة ما وصفها بجرائم حرب.

التحقيق جارٍ

يجرى تحقيق الطب الشرعي في جميع المواقع لجمع الأدلة مثل بصمات الأصابع. في مركز شرطة إيزيوم، ترش زجاجات المياه والقوارير وأدوات التعذيب بمسحوق أبيض ناعم يستخدم للكشف عن بصمات الأصابع. إنه بارد وعفن. في مكان آخر من المبنى، عثرت الشرطة على محركات أقراص صلبة منهوبة من مباني البلدية في جميع أنحاء أوكرانيا. لا تزال مناطق المعيشة الرطبة المليئة بالرائحة الكريهة حيث يستريح الروس.

في مناطق بالاكليا المحررة حديثًا، ينقل السكان حكايات عن جرائم روسية من النهب والاختفاء القسري والعنف والقتل. فر الشبان أو انضموا إلى الجيش، بينما تحمل الرجال الأكبر سناً، الذين خدم العديد منهم سابقًا في الجيش، وطأة الشك الروسي. يتحدث السكان بصوت خافت عن جيران تم أخذهم للاستجواب ولم يعودوا أبدًا. وقالت يوليا (33 عاما) إن القوات الروسية أسرت زوجها السابق في ثلاث مناسبات وتعرض للتعذيب في كل مرة: "جاء الروس إلى شقته ووجدوا بعض الملصقات القومية. أخذوه وضربوه، قبل أن يسألوني عن حياته وعمله وتركوه يذهب. ثم أخذوه مرتين وضربوه بشدة مرة أخرى. في النهاية كان علينا أن نجد طريقة لإخراجه من المدينة".

تم العثور على جثث بعض ضحايا مركز الشرطة بين القتلى في موقع دفن جماعي في غابة صنوبر على حافة المدينة. يُعتقد أن هناك أكثر من 440 قبرًا فرديًا، إضافة إلى مقبرة جماعية واحدة - حفرة دبابة سابقة كانت تستخدم لإلقاء جثث 17 جنديًا، يُفترض أنها أوكرانية - وفقًا لنقش على صليب خشبي خشن وُضع في مكان قريب. في إشارة إلى المقبرة الجماعية، اتهم زيلينسكي روسيا مرة أخرى بالإبادة الجماعية.

الناس يائسون

مع بدء استخراج الجثث في 16 سبتمبر للتحقيق في الموقع، كان ثمة جثة واحدة على الأقل لجندي ويداه مقيدتان. من المتوقع أن يستغرق التحقيق أسبوعين على الأقل، لكن 10 من بين 160 جثة مدنية تم العثور عليها تظهر عليها علامات التعذيب، بحسب إيهور ماليش، رئيس قسم دعم الطب الشرعي بوحدة التحقيق. قال مسؤولون إنه تم العثور على مدني بكسر في ذراعه وحبل حول رقبته. معظم الجثث التي تم العثور عليها كانت ترتدي ملابس مدنية. وبدا بعض بقع الدم عليها. كان معظمهم ملفوفًا في بطانيات؛ تم اكتشاف عدد قليل في التوابيت. قام المحققون بفحص أجسادهم بحثًا عن علامات العنف - لكل من عظامهم المكسورة أو المكدومة قصة يرويها، ومأساة محتملة يجب الكشف عنها.

مع ذلك، يُعتقد أن غالبية القتلى قُتلوا بسبب نقص الأدوية أو بسبب أشهر من القصف الروسي - وفيات لم يكن هناك داع لحدوثها لو لم تأت حرب بوتين على أوكرانيا. تم استخراج جثث طفلين قُتلا في غارة جوية كبيرة على مبنى سكني في مارس، يُعتقد أنها قتلت 47 شخصًا.

يخرج السكان من حالة الاضطراب والصدمة الناجمة عن الاحتلال، يحدقون في مدينة المباني المحطمة والمحترقة ويتساءلون عما سيحدث بعد ذلك. في وسط الناس الذين يتجمعون الآن للمساعدة في ساحة إيزيوم المركزية، يعاني الناس الجوع والعلاقات مشحونة بشكل متزايد. قالت لوبا غريهوفنا، التي دمر منزلها بصاروخ روسي: "ليس لدينا مال أو عمل، ومعظم المتاجر دمرت". أضافت وهي تصطف للحصول على الطعام ذات صباح: "الناس يائسون".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مجلة "نيو لاينز"