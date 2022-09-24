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إيلاف من لندن: تعهد الرئيس الإيراني باتخاذ إجراءات مشددة ضد المتظاهرين بعد أكثر من أسبوع من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وتعهد الرئيس إبراهيم رئيسي "بالتعامل بحزم" مع الاحتجاجات التي امتدت الآن إلى معظم محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة. ويقول مسؤولون إن نحو 35 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات على وفاة امرأة في حجز الشرطة.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) بعد اعتقالها من جانب "شرطة الأخلاق" بدعوى انتهاك قواعد الحجاب يوم الثلاثاء في الأسبوع قبل الماضي.

وبحسب ما ورد ضرب الضباط رأس السيدة أميني بهراوة وضربوا رأسها بإحدى سياراتهم. وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أي سوء معاملة وأنها عانت من "قصور مفاجئ في القلب".

وبينما يقول السيد رئيسي إنه سيتم التحقيق في وفاتها، أصر وزير الداخلية أحمد وحيدي على أن السيدة أميني لم تتعرض للضرب.

وقال "وردت تقارير من هيئات رقابة واستجوب شهود وتمت مراجعة مقاطع فيديو وتم الحصول على آراء الطب الشرعي وتبين أنه لم يكن هناك ضرب".

ذخيرة حية

وصورت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي اضطرابات عنيفة في عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد ، حيث أظهر بعضها قيام قوات الأمن بإطلاق ما يبدو أنه ذخيرة حية على متظاهرين في مدن بيرانشهر ومهاباد وأورمية الشمالية الغربية.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى "نمط مروّع لقوات الأمن الإيرانية عن عمد وبشكل غير قانوني في إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين".

وأضافت أن القوات الحكومية قتلت بالرصاص 19 شخصا بينهم ثلاثة أطفال ليل الأربعاء وحده.

وإذ ذاك، نفى رئيسي الاحتجاجات ووصفها بأنها "أعمال شغب". وقال إن إيران يجب أن "تتعامل بحزم مع أولئك الذين يعارضون أمن البلاد وهدوئها".

اعتقالات

واعتقلت قوات الأمن مئات الأشخاص، حيث أعلن قائد الشرطة في مقاطعة جيلان الشمالية الغربية يوم السبت أن حوالي 739 شخصًا - من بينهم 60 امرأة - قد اعتقلوا في منطقته وحدها.

وقالت بي بي سي إنها استمعت إلى إفادات من بعض المعتقلين الذين زعموا أنهم تعرضوا للضرب. وقال أحدهم إنه تعرض للضرب "بلا رحمة" قبل أن يُسجن في زنزانة صغيرة مع مئات آخرين ، حيث حُرموا من الطعام والماء ودخول الحمام.

كما شنت القوات الحكومية حملة قمع ضد النشطاء والإعلاميين المستقلين. وتقول لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن 11 صحفيا اعتقلوا منذ يوم الاثنين.

بلدة أوشنفيه

وفي بلدة أوشنفية الحدودية الغربية، قالت مصادر إن المتظاهرين سيطروا لفترة وجيزة على أجزاء من البلدة من القوات الحكومية.

وقال سكان محليون إن المتظاهرين سيطروا على سيطرتهم خلال الليل وأن قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين قد فروا قبل أن يستعيدوا السيطرة يوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت من البلدة حشودًا كبيرة من الناس يسيرون في شوارع المدينة دون وجود للشرطة ، فيما سمع دوي انفجارات قوية.

من ناحية أخرى، قال مركز "هنكاو" لحقوق الإنسان الكردي ومقره أوسلو، إن المتظاهرين "سيطروا" على أجزاء من مدينة أشنويه بمحافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران.

وأظهرت مشاهد مصورة متظاهرين يسيرون رافعين أيديهم بشارة النصر، لكن "هنكاو" قال إن الأمر قد يكون "موقتا"، وعبر عن مخاوف إزاء حملة قمع جديدة.

ونفت وسائل الإعلام الحكومية التقارير، لكنها قالت إن المتظاهرين اقتحموا ثلاثة مواقع استيطانية لمنظمة الباسيج ، وهي جماعة شبه عسكرية مرتبطة في الحرس الثوري.