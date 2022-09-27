قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: علّق حزب العمال البريطاني المعارض عضوية نائبة في مجلس العموم بعد اتهامها بتعليقات عنصرية بحق وزير الخزانة كواسي كوارتنغ.

وأدلت النائبة روبا حق عن دائرة (إيلينغ سنترال وأكتون) في غرب لندن، بتصريحات حول أول وزير خزانة أسود في بريطانيا في حدث هامشي لمؤتمر حزب العمال يوم الاثنين بعنوان "ماذا بعد أجندة حزب العمال عن الع}رق؟".

وكان رئيس حزب المحافظين جيك بيري قد أدان في وقت سابق تعليقات السيدة حق ووصفها بـ"الحقيرة" وحث السير كير ستارم ، زعيم حزب العمال ، على نزع العضوية البرلمانية عنها.

حق الاعتذار

وطلبت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر من السيدة حق الاعتذار واتخاذ "إجراءات فورية" بشأن التصريحات "غير المقبولة تمامًا".

وفي تسجيل صوتي نشره موقع (Guido Fawkes - غويدو فوكس) على الإنترنت، قالت السيدة حق: "ظاهريًا ، إنه رجل أسود. لقد ذهب إلى كليو إيتون، على ما أعتقد، ذهب إلى مدرسة إعدادية باهظة التكاليف، طوال الطريق، إلى أعلى المدارس في البلاد. إذا سمعته في برنامج توداي Today على بي بي سي، فلن تعرف أنه أسود."

وقال متحدث باسم حزب العمل: 'نحن ندين التصريحات ونحث النائبة حق على سحبها والاعتذار.

ودعا جيك بيري رئيس حزب المحافظين في رسالة إلى زعيم حزب العمال السير كير يوم الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات ضد السيدة حق.

مخاوف جادة

وكتب بيري معبرا عن "مخاوفه الجادة" تعلى تويتر: "خلال حدث نظمته منظمة المستقبل البريطانية والمساواة السوداء وحضره وزير الدولة في الظل لشؤون المرأة والمساواة أنيليسي دودس ، أدلت روبا حق بعدد من التعليقات العنصرية حول وزير الخزانة، كواسي كوارتنغ ".

وتابع: "سوندر كاتوالا، رئيسة الحدث، أُجبرت السيدة حق على الرد على تعليقاتها المروعة حول وزير الخزانة بالقول إن آرائه المحافظة لا تجعله غير أسود، وأعتقد أن حزب العمال يجب أن يكون حذرًا حقًا ".

وقال بيري مخاطبا ستارمر: "أنا واثق من أنك ستنضم إلي في إدانة هذه التعليقات بشكل لا لبس فيه باعتبارها ليست أقل من عنصرية وأن حصانة حزب العمل سيتم سحبها من روبا حق نتيجة لذلك".

موقف لامي وجاويد

وردا على سؤال حول تصريحات حق ، قال وزير خارجية الظل العمالي ديفيد لامي لـ(بي بي سي) إنها "مؤسفة" وإن عليها "رفض تلك التعليقات".

في غضون ذلك، قال الوزير السابق عن حزب المحافظين، ساجد جاويد ، إنه "يشعر بالفزع والحزن" من تعليقات النائبة العمالية روبا حق.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "بدلا من تشجيع العنصريين والأشخاص الذين يسعون إلى تقسيمنا، عليها أن تعرف بشكل أفضل. لم يفت الأوان بعد لتظهر أنها تفعل ذلك".