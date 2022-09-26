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إيلاف من لندن: حظر حكم قضائي على عضو كبير في مجلس اللوردات على صلة بشؤون العائلة الملكية البريطانية قياد السيارات لمدة ستة أشهر لاستخدامه هاتفه المحمول خلف عجلة القيادة.

وحوكم إدوارد فيتزالان هوارد ، دوق نورفولك الثامن عشر، الذي ساعد في ترتيب جنازة الملكة الراحلة، بعد أن شوهد باستخدام هاتفه المحمول عندما تجاوز إشارة حمراء في منطقة باترسي بجنوب لندن، في أبريل لماضي.

وأثناء مثوله أمام محكمة لافندر هيل يوم الاثنين، أقر بأنه مذنب في جريمة قيادة السيارات ويواجه حظرا محتملا من القيادة لمدة ستة أشهر، بسبب إدانات سابقة بتجاوز السرعة.

جلسة مغلقة

وطلبت ناتاشا دارداشتي، التي تمثل الدوق، بعقد أجزاء من جلسة الاستماع "في جلسة مغلقة" - باستثناء الصحافة والجمهور - بشأن مخاوف "الأمن القومي" بشأن معلومات "حساسة للغاية".

وقالت للمحكمة: "فيما يتعلق بحجة المشقة الاستثنائية، فإن موكلي يتحتاج إلى تقديم بعض التفاصيل والمعلومات حول التحضير لتتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث".

وقالت "التطبيق الخاص بهذا الأمر هو لأسباب تتعلق بالأمن القومي ولأنه سيتم توفير تفاصيل لم يتم مناقشتها بعد مع جلالة الملك، ولم يتم مناقشتها بعد مع رئيس الوزراء ولم يتم مناقشتها بعد مع رئيس أساقفة كانتربري. وسيكون من غير المقبول نشر هذه التفاصيل على الملأ أو الإعلان عنها بالمخاطرة بإفلات تلك المعلومات ذات الطبيعة الحساسة للغاية".

الدوق يجادل

وجادل إيرل مارشال، دوق نورفولك، في المحكمة بأنه يجب ألا يُمنع لأنه يحتاج إلى رخصته لتنظيم تتويج الملك تشارلز الثالث.

واعترف الأب لخمسة أطفال، الذي تلقى تعليمه في جامعة أكسفورد، والمسؤول أيضًا عن ترتيب الافتتاح الرسمي للبرلمان، بالذنب في المحكمة لاستخدام هاتفه المحمول خلف عجلة القيادة.

وكانت الشرطة اعتقلت الدوق، المعروف أيضًا باسم إدوارد فيتزالان هوارد، بعد أن شوهدت باستخدام هاتفه أثناء قيادته لسيارته BMW في 7 أبريل.

وتأتي الجريمة مصحوبة بتأييد إلزامي من ست نقاط، وكانت لديه بالفعل تسع نقاط جزاء على رخصته لمخالفات السرعة السابقة.