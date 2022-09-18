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إيلاف من لندن: عرض فنان سويسري في السماء صوراً لملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب تحت عنوان "معًا إلى الأبد" في تكريم مبهر للملكة الراحلة.

وتُظهر الصور الرائعة "الملكة في طريقها إلى الجنة" وهي تمسك بيدها مع الأمير فيليب على السحب في السماء فوق الجبال في مدينة لوتربرونين، سويسرا.

واستخدم الفنان السويسري جيري هوفستيتر في عمله الفني الضوئي بعنوان "السفر إلى النجوم - ملكة إنكلترا في طريقها إلى الجنة"، الغيوم المتصاعدة كقماش تضيء عليها تكريمًا أخيرًا للملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها.

وقبل ثلاثة أشهر، خلال اليوبيل البلاتيني للملكة، عرض هوفستتر صورًا على الجبال السويسرية الشهيرة بالشراكة مع السفارة البريطانية في سويسرا.

هدية ماكرون

وعلى صلة، قال مسؤولون فرنسيون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت سيقدمان للملك تشارلز الثالث كتابًا يضم صورًا للاحتفال بزيارة الملكة إلى فرنسا.

وسيقدم ماكرون وزوجته، الكتاب عندما ينضمون إلى قادة العالم وأفراد العائلة الملكية الآخرين في حفل استقبال يستضيفه الملك مساء الأحد. وغدا سيحضرون جنازة الملكة.

ومنذ تتويجها، عرفت الملكة الراحلة وتحدثت مع جميع رؤسائنا. وقال ماكرون الأسبوع الماضي: "لم يحظ أي بلد بامتياز الترحيب بها عدة مرات كما فعلنا".

