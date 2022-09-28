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كونسولاسيون ديل سور (كوبا): غرقت كوبا في الظلمة مساء الثلاثاء بعد انقطاع تام للكهرباء بسبب الأضرار الجسيمة اللاحقة بالشبكة الكهربائية والناجمة عن مرور الإعصار إيان الذي لم يحصد أرواحاً وبات يهدد ولاية فلوريدا الأميركية الآن.

وكتبت شركة الكهرباء العمومية "أونيون إليكتريكا" في تغريدة أنّ البلاد "بدون خدمة كهرباء"، مشيرة إلى أنّ هذا الانقطاع في التيار الكهربائي ناجم عن الأضرار التي خلّفها مرور إيان، وهو إعصار من الفئة الثالثة اجتاح غرب الجزيرة.

بدوره، قال لازارو غويرا، المدير الفنّي لشركة الكهرباء العمومية، في تصريح للتلفزيون الكوبي "ليست هناك حالياً أيّ خدمة كهرباء في أيّ من أنحاء البلاد".

وقلّة قليلة من السكّان الذين لديهم في منازلهم أو مكاتبهم مولّدات كهربائية، توافر لديهم التيار في بلد يبلغ عدد سكّانه 11.2 مليون نسمة.

وعلى الرّغم من أنّ الإعصار كان قد غادر الجزيرة مساء الثلاثاء، إلا أنّ الأمطار والرياح لم تكن قد توقّفت في المنطقة الساحلية حيث خرج عدد من السكّان يسيرون في الشوارع مسترشدين بأنوار هواتفهم المحمولة، بينما أضاء البعض الآخر منازلهم بواسطة الشموع أو الكشّافات الضوئية العاملة بالبطاريات.

مرور الإعصار

وفي تغريدة وجّه الدفاع المدني الكوبي نداء لتوخي الحذر بعد مرور الإعصار. وكتب "الاعصار إيان يبتعد عن الأراضي الوطنية إلا أن تداعياته المدمرة لا تزال متواصلة".

وغادرت عين الإعصار الأراضي الكوبية عند الساعة 09,50 (16,50 ت غ) قرب بويرتو اسبيرانسا على ما أفاد معهد الأرصاد الجوية في كوبا.

وأوضح المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن "عين الإعصار إيان ستنتقل إلى جنوب شرق خليج المكسيك بعد ساعات قليلة ليمر غرب أرخبيل كيز" في جنوب فلوريدا" والاقتراب من ساحل فلوريدا الغربي(..) الأربعاء".

وكان المركز توقع في وقت سابق أن يكتسب إيان مزيداً من القوة قبل أن يضرب ساحل فلوريدا الغربي وحينها سيكون مصنّفاً إعصاراً كبيراً و"خطراً للغاية".

وحذر المركز كذلك "يجب توقع أمواج قد تكون قاتلة ورياح كارثية وفيضانات" في شبه جزيرة فلوريدا.

دمار في كوبا

في كوبا لم تحص السلطات سقوط أي ضحية إلا أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة تتواصل في غرب الجزيرة حيث زرع الإعصار الدمار في بلدات عدة على ما شاهد صحافيو وكالة فرانس برس.

على طريق سام خوان إي مارتينيس على بعد 190 كيلومتراً من هافانا ضرب الإعصار بقوة بينار ديل ريو حيث تتركز غالبية مزارع التبغ في البلاد. وقد غمرت المياه المزروعات واقتلعت اشجار فيما انتشرت كابلات كهربائية على الأرض.

وقال يوسلان رودريغيس وهو مزارع تبغ يبلغ السابعة والثلاثين دمرت مزرعته بالكامل "لا أعرف ما عسانا نفعل هذا الموسم".

وبلغت سرعة الرياح 208 كيلومترات في الساعة في سان خوان إي مارتينيس.

وتفقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الثلاثاء أكثر مناطق بينار ديل ريو تضرراً. وكتب في تغريدة "الأضرار كبيرة" مؤكداً أن مساعدات أرسلت إلى المنطقة.

وفي كوبا، أجلي نحو 40 ألف شخص من ديارهم في مقاطعة بينار ديل ريو حيث "الأضرار جسيمة" على ما أفادت المسؤولة في الحزب الشيوعي المحلي ياميلا راموس.

وفي العاصمة البالغ عدد سكانها 2,1 مليون شخص، انهار منزلان بشكل جزئي على ما أفاد اليكسيس اكوستا المسؤول الإداري عن الحي القديم في هافانا.

حالة الطوارئ

وأعلنت حالة الطوارئ في كل أرجاء فلوريدا حيث تكثف السلطات الاستعدادات. وقال حاكم الولاية رون ديسانتيس إن "عمليات محاكاة تظهر أن الإعصار سيضرب أولا جنوب خليج تامبا (..) ستسجل فيضانات كارثية في بعض المناطق فضلاً عن أمواج قاتلة".

وطلب من السكان شراء المؤن وتوقع انقطاع في التيار الكهربائي. وقد تمت تعبة سبعة آلاف من عناصر الحرس الوطني.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أقر مساعدة فدرالية طارئة لـ24 من مقاطعات فلوريدا الـ67 إن إيان "قد يكون إعصاراً عنيفاً جداً ستكون له آثار مدمرة ويعرض أرواحاً للخطر".

وأوضح ناطق باسم وزارة الدفاع الجنرال بات رايدر أن وسائل جوية مثل مروحيات، على أهبة الاستعداد للتدخل.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار أن بايدن أجرى محادثات مساء الثلاثاء مع ديسانتيس للبحث في التحضيرات.

في تامبا، عمد موظفون في البلدية إلى ملء أكياس رمل لتوزيعها مجانا في أرجاء المدينة. وأمرت السلطات بعمليات إجلاء في أكثر المناطق عرضة والواقعة بجوار المحيط.

بعد فيونا

وتخلت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن إطلاق صاروخ فائق القوة باتجاه القمر من مركز كينيدي الفضائي الواقع في هذه الولاية في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأتى إيان بعد الإعصار فيونا الذي اجتاح السبت ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي حاصداً ثلاثة قتلى بعدما ضرب منطقة الكاريبي حيث سقط سبعة قتلى.