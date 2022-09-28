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طهران: قدّمت عائلة الشابة مهسا أميني شكوى ضد عناصر الشرطة الذين أوقفوا ابنتها في 13 أيلول/سبتمبر لعدم التزامها بقواعد اللباس المشددة المفروضة على الإيرانيات، وفق ما نقلت وكالة "إسنا" للأنباء الأربعاء عن محامي العائلة صالح نيكباخت.

وقال المحامي "تقدّمت عائلة مهسا أميني بشكوى ضد المسؤولين عن توقيف ابنتها و(عناصر الشرطة) الذين تكلموا معها منذ وصولها إلى مركز شرطة الأخلاق". توفيت الفتاة البالغة 22 عاماً وهي قيد الاحتجاز في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها.