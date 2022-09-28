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إيلاف من بيروت: في نهاية يناير 1968، عندما سمع مذيع شبكة سي بي إس الإخباري والتر كرونكايت نبأ قيام القوات الفيتنامية الشمالية بشن هجوم مفاجئ واسع النطاق خلال مهرجان تيت ، صرخ: "ماذا يجري بحق الجحيم؟ اعتقدت أننا ننتصر في الحرب ". بعد شهر، رفض كرونكايت رواية إدارة جونسون بأن الولايات المتحدة كانت تربح الحرب في فيتنام. أعلن كرونكايت أن الوضع قد وصل إلى طريق مسدود وأن التسوية التفاوضية هي "الطريقة العقلانية" الوحيدة للولايات المتحدة لفك ارتباطها بفيتنام.

هجوم تيت

يعزو العديد من المؤرخين هجوم تيت في فيتنام الشمالية ورد الفعل المحلي الأميركي كنقطة تحول في الحرب. ازداد حجم الاحتجاجات المناهضة للحرب وكثافتها. تم دعم المرشحين المناهضين للحرب مثل يوجين مكارثي وروبرت كينيدي في تحدياتهم الأولية ضد الرئيس ليندون جونسون قبل انتخابات عام 1968. في 31 مارس 1968، أصدر جونسون إعلانًا عامًا بالسعي إلى مفاوضات سلام مع فيتنام الشمالية.

قبل هجوم تيت، انخرطت إدارة جونسون في ما وُصف بـ "حملة التقدم" للحفاظ على الدعم الأميركي المحلي للحرب في فيتنام. طمأن المسؤولون الأميركيون الناس بأنهم نجحوا في قمع التمرد الشيوعي في جنوب فيتنام وأن الحرب يمكن كسبها من دون فرض أعباء شديدة والسماح للمواطنين الأميركيين أن يكون لديك "حياة طبيعية ومزدهرة". في خريف 1967، صرح الجنرال ويليام ويستمورلاند، قائد القوات الأميركية في جنوب فيتنام، لوسائل الإعلام أن قواته كانت تنتصر في ساحة المعركة وتقترب من "ضوء في نهاية النفق". كما أعلن خطاب حالة الاتحاد لعام 1968 الذي ألقاه جونسون أن الشيوعيين هُزموا "في المعركة تلو الأخرى". حتى مع زيادة تكاليف الحرب، استمرت إدارة جوهسون في توسيع البرامج المحلية للمجتمع العظيم بينما رفضت مقترحات لزيادة الضرائب لتمويل الإنفاق العسكري والمحلي.

صدمة نفسية للأميركيين

في وقت لاحق، كانت أخبار هجوم التيت صدمة نفسية للجمهور المحلي في الولايات المتحدة. إن صور القوات الشيوعية وهي تهاجم المدن الفيتنامية الجنوبية الرئيسية وتتسلل إلى مجمع السفارة الأميركية في سايغون تتحدى الرواية القائلة إن الولايات المتحدة كانت في طريقها إلى النصر. عزز طلب الجنرالات الأميركيين إرسال 200 ألف جندي إضافي في فيتنام الشعور العام بأن إدارة جونسون ضللت الأميركيين عمدًا بشأن الحرب. نظرًا لأن معظم الأميركيين فقدوا الثقة في احتمالية تحقيق نصر سريع وخوفهم من توسيع التجنيد العسكري، تحولت مقاومة الحرب إلى احتجاجات على مستوى البلاد لم تستطع إدارة جونسون التعافي منها سياسيًا.

عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، كانت تطميناته للجمهور الروسي مماثلة. نجح الجيش الروسي في تحقيق مهمته المتمثلة في "تحرير" أوكرانيا وسيحقق هذا الهدف دون فرض تكاليف محلية باهظة على المواطنين الروس. حتى عندما أصبحت الحرب صراعًا استنزافًا، كرر المسؤولون الروس الرواية المحلية بأن "كل شيء يسير وفقًا للخطة" وأن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا. على الرغم من الخسائر المتزايدة والتكاليف الاقتصادية للعقوبات الدولية، امتنع بوتين عن تعبئة الاقتصاد الوطني والمواطنين لجهد حربي شامل. في وقت لاحق، معظم الجمهور الروسي، ولا سيما في المدن الكبرىمثل موسكو وسانت بطرسبرغ، يمكن، على الأقل في المظاهر الخارجية، الاستمرار في عيش حياة منتظمة والتعبير عن الدعم السلبي لحرب بلادهم دون المشاركة الفعلية في القتال.

تحدي صدقية الرواية

مع ذلك، فإن نجاح الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا مؤخرًا لدحر القوات الروسية في خاركيف وقرار بوتين اللاحق بتعبئة 300 ألف جندي احتياطي جزئيًا أديا إلى موجة جديدة من الاحتجاجات والقلق بين الجمهور الروسي. بعد شهور من التطمينات العلنية بأن الجيش الروسي يمكنه تنفيذ العمليات العسكرية بنجاح من دون الحاجة إلى تعبئة جماهيرية، كان الإعلان عن التعبئة الجزئية كافياً لتحدي صدقية رواية الدولة. هل سيتسع نطاق التعبئة مع إطالة أمد "العملية العسكرية الخاصة"؟ على الرغم من رقابة الدولة، تراوحت ردود الفعل المحلية الروسية بين الانتقادات العلنية للأداء العسكري غير الكفؤ، والفرارلتجنب التجنيد، واستقال من قبول المصاعب الجديدة، ولكن عدد أقل من عروض الحشد لدعم حكومتهم بعد الانتكاسات الأخيرة في ساحة المعركة.

أجرى كل من جونسون وبوتين حسابات سياسية لتصوير حروبهما على أنها "عمليات عسكرية محدودة" وليست حروبًا واسعة النطاق. الفائدة السياسية لمثل هذه الصور هي طمأنة المواطنين إلى أن التكاليف ستكون محدودة. مع ذلك، يرتفع الخطر عندما لا يمكن أن تظل العملية العسكرية محدودة من حيث الوقت والقدرة. ثم تواجه الحكومة تحدي إقناع المواطنين لماذا يجب عليهم المساهمة في نجاحها على المدى الطويل وتقديم تضحيات مكلفة لما كان من المتوقع في البداية أن يكون عملية عسكرية محدودة. حتى إذا حاولت الحكومة تصوير توسع التضحيات المحلية على أنه محدود، فإن ذلك يضر بمصداقيتها ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الدعم المحلي للحرب.

في حالة حرب فيتنام، هزمت القوات الأميركية هجوم تيت في النهاية، وبعد تعرضها لخسائر فادحة من الهجوم الأميركي المضاد، عاد الفيتناميون الشماليون وفييتكونغ إلى إستراتيجيتهم التقليدية لحرب العصابات، واستقر الوضع العسكري في الغالب بحلول الربيع. ومع ذلك، بالنسبة للولايات المتحدة، لم تكن النجاحات التكتيكية في ساحة المعركة كافية لعكس مسار الحرب. وانصياعًا للضغوط المحلية، تعهد جونسون وخليفته ريتشارد نيكسون بمواصلة "الفتنمة" والانسحاب العسكري التدريجي من فيتنام.

رقابة روسية مشددة على الإعلام

على عكس جونسون ونيكسون، يحتفظ بوتين برقابة مشددة على معظم وسائل الإعلام الروسية. لا يواجه بوتين أيضًا حملة إعادة انتخاب صعبة ولم يواجه بعد تحديات من داخل حزبه وحكومته. ستقمع الحكومة الروسية الموجة الجديدة من الاحتجاجات المحلية ضد التعبئة الجزئية. ومع ذلك، فإن العيب الحاسم لبوتين هو أن روسيا تواجه حاليًا نقاط ضعف عسكرية أكبر بكثير في أوكرانيا مما واجهه الجيش الأميركي في فيتنام. على الرغم من صدمة هجوم تيت، حافظت القوات الأميركية على التفوق العسكري، حتى خلال المراحل اللاحقة من الفتنمة. على النقيض من ذلك، لا تزال القوات الروسية عرضة للخطرإلى هجوم أوكرانيا المستمر بدعم من الغرب. إذا عانت القوات الروسية من نكسات مماثلة كما حدث في خاركيف، فقد يواجه بوتين شكوكًا متزايدة واحتجاجات في الداخل.

حتى الآن، يبدو أن بوتين مصمم على اتباع نهج مختلف عن جونسون تجاه أزمة المصداقية السياسية المحلية. بدلاً من اقتراح فك ارتباط تدريجي أو تسوية تفاوضية، قرر بوتين بدلاً من ذلك التصعيد من خلال تنفيذ الضم الرسمي للأراضي الأوكرانية المحتلة وتحذير الغرب من احتمال استخدام "أسلحة الدمار المختلفة" للدفاع عن وحدة أراضي روسيا. من خلال عرض تصميمه السياسي، ربما يكون بوتين قد حسب أن العديد من الروس "المحبطين" يمكن أن يكون لديهم الدافع لقبول التوسع الذي لا مفر منه في التضحيات الشخصية .. يبقى أن نرى ما إذا كان بوتين سينجح. ربما يمكنه إثبات أن الانتكاسة السياسية في الحفاظ على سرد الحرب الداخلية يجب ألا تكون ضارة إذا كانت الدولة تسيطر بشدة على السكان المحليين على مدار حملة طويلة الأجل تنتهي إما بالنصر أو على الأقل تسوية مستساغة. بدلاً من ذلك، قد يواجه بوتين أزمة واجهها العديد من حكام روسيا السابقين عندما أدت الإخفاقات العسكرية المتكررة إلى تدهور حاد في شرعيتهم السياسية ومصداقيتهم، والتي لم يعد من الممكن قمعها بالرقابة أو القمع.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشونال إنترست" الأميركي