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طهران: استدعت طهران القائم بالأعمال الفرنسي، مستنكرة "تدخل" باريس في شؤون ايران الداخلية، بعدما دانت فرنسا "القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضدّ التظاهرات" المستمرّة في إيران منذ وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان إنها ترفض تدخل "وزارة الخارجية الفرنسية وبعض المسؤولين الفرنسيين في شؤون ايران الداخلية من خلال تفسيرات خاطئة".