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قتل 31 شخصا على الأقل في إطلاق نار استهدف حضانة للأطفال في تايلاند، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وأوضحت السلطات أن أطفالا من بين ضحايا الهجوم الذي نفذه شرطي سابق.

وقالت الشرطة إن المهاجم أطلق النار وطعن عددا من الأطفال والبالغين قبل أن يلوذ بالفرار.

ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجوم. ولكن تقارير أفادت بأن منفذه فصل مؤخرا من عمله.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله إن 23 طفلا من بين ضحايا الهجوم.