قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: قال علماء إن مكانة المملكة المتحدة كرائد عالمي في مجال البحوث معرضة للخطر بسبب "هجرة العقول الكبيرة" حيث ينتقل ألمع المواهب في الصناعة إلى الخارج.

ويغادر العلماء، بريطانيا لتجنب فقدان تمويل الأبحاث من الاتحاد الأوروبي، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتقول قناة (سكاي نيوز) إن ما مجموعه 22 عالمًا مقيمًا في المملكة المتحدة الآن قرروا مغادرة بريطانيا بدلاً من فقدان تمويلهم البحثي من الاتحاد الأوروبي ، حيث يستمر عدم اليقين حول مستقبل البحث والتطوير (R & D) لدعم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي التحذير من علماء ومهندسون " وسط شكوك بشأن ما سيحل محل التمويل بعد تعثر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت المملكة المتحدة تتفاوض على صفقة للبقاء في برنامج تمويل (أفق أوروبا - Horizon Europe) التابع للاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته 84 مليار جنيه إسترليني.

رفض بروكسل

مع ذلك، ترفض بروكسل استئناف المحادثات حتى يتم حل الخلافات الأخرى المتعلقة ببريكست مثل أيرلندا الشمالية. وإذا لم تنجح، فقد التزمت الحكومة بمطابقة تمويل الاتحاد الأوروبي الممنوح بالفعل لأي باحث لديه منح بالفعل.

ولكن نظرًا لأن العديد من برامج البحث الحالية واسعة النطاق في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الوعد لا يكفي لبعض الباحثين.

وقال موريتز تريك الذي يقود فريقًا يدرس الملاريا في معهد فرانسيس كريك في لندن: "لم يخبرني أحد أنني يجب أن أغادر، لكنها لم تكن بيئة ترحيبية". ويضيف: "لم أكن أريد أن أتحمل عدم الأمان في حالة هذه المنحة البحثية للبقاء في المملكة المتحدة والآثار المترتبة على جميع الأشخاص الذين أوظفهم."

ويقول تريك، وهو ألماني الأصل، إن الفرص التي يتيحها العمل في مجال العلوم في المملكة المتحدة كانت "ضخمة". لكن الوضع الآن يبدو مختلفًا.

دور بريطانيا القيادي

يقول الباحثون الذين ليس لديهم نية لمغادرة المملكة المتحدة إن المأزق المتعلق بتمويل مشروع Horizon يؤثر أيضًا على الدور القيادي للمملكة المتحدة طويل الأمد في التعاون الدولي.

واضطر البروفيسور كارستن ويلش هو رئيس قسم الفيزياء بجامعة ليفربول ويدير برنامجًا لتطوير مسرعات جسيمات جديدة لتحل محل أمثال مصادم الهادرونات الكبير في سيرن في جنيف، مؤخرًا إلى تسليم جزء من مشروعه الممول من Horizon إلى متعاون في إيطاليا حيث لم تعد المؤسسات البريطانية قادرة على تولي أدوار قيادية في المخطط.

وقال ويلش إن قلقه نتجم عن أن ذلك سيقوض مكانة المملكة المتحدة في تعاونات أخرى أكبر بكثير - مثل مسرعات الجسيمات. وأضاف: "إذا لم تكن تشغل الدور القيادي في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته ملايين الجنيهات الاسترلينية أو باليورو ، فما مدى احتمالية أن يكون لديك نفس الدور القيادي في هذا المشروع الدولي الأكبر بكثير؟".

وقالت البارونة براون أوف كامبريدج، جوليا كينغ، التي ترأس لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس اللوردات، إنه كلما طال عدم اليقين ، زادت المخاطر.

سيناريوهات

وفي أسوأ السيناريوهات ، قالت: "أعتقد أننا سنشهد هجرة عقول لألمع مواهبنا في الخارج. أعتقد أننا سنرى المزيد من أفضل الشركات القائمة على التكنولوجيا تجد أنه من الأسهل توسيع نطاقها التمويل في الخارج للإدراج في أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة بدلاً من المملكة المتحدة".

وقالت: "لن يكون ذلك فوريًا على اقتصاد المملكة المتحدة ، لكن على المدى المتوسط إلى الطويل سيكون له تأثيرات كبيرة".

وإذ ذاك، قالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية في بيان لها: "إن حكومة المملكة المتحدة تفضل أن يظل الارتباط ببرامج الاتحاد الأوروبي، لكن لا يمكننا انتظار الاتحاد الأوروبي لفترة أطول".

نوهت إلى إنه "لا يحتاج الفائزون الناجحون إلى مغادرة المملكة المتحدة، بمعنى أنه بضمان مشروع أفق أوروبا Horizon Europe سيحصل المتقدمون المؤهلون والناجحون على القيمة الكاملة لتمويلهم في المؤسسة المضيفة في المملكة المتحدة."

مضاعفة التمويل

يشار إلى أنه في عهد حكومة بوريس جونسون، التزمت الحكومة بمضاعفة تمويل الأبحاث في المملكة المتحدة إلى 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

ومع ذلك ، يشعر بعض الخبراء بالقلق من أن خطط الإنفاق لرئيس الوزراء ليز تراس قد تؤدي إلى تخفيضات في الأموال لتعويض النقص في الاتحاد الأوروبي.

وقال جيمس ويلسدون ، الذي يدرس سياسة البحث في جامعة شيفيلد: "بينما يتطلعون إلى ثمار منخفضة التكلفة لخفض الإنفاق، فإن مبلغ الـ 6 مليارات جنيه استرليني المخصص لاستبدال هورايزون يوروب يبدو بالتأكيد أنه قد يكون ضعيفًا".